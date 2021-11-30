«Пихать телефон в морду — непозволительно». В челябинском нацпарке лось ударил копытами девочку

В национальном парке «Зюраткуль» в Челябинске лось ударил копытами маленькую девочку и женщину. Как рассказала «Подъему» 30 ноября пресс-секретарь парка Марина Фомина, туристы спровоцировали животное — не стоило его окружать и подходить настолько близко.
По ее словам, лось — полудикое животное, а если он прижимает уши, значит агрессивно настроен. Из-за скопления людей он почувствовал себя в опасности и проявил агрессию.
«Женщина спереди него, которая снимала телефоном, видимо, вызвала больше всего агрессию, но напал он на самого маленького. Второй раз ударил, потому что перед такими животными нельзя наклоняться, но конечно же, понятно, что женщина защищала собой ребёнка. Обычно туристы держат дистанцию. У диких животных: лосей, оленей, маралов всегда должен быть путь отхода. Настолько близко подходить — это бесстрашие. У лося сильнейшие копыта, которыми он бьёт», — рассказала она.
Также пресс-секретарь уточнила, что в парке туристов просят относиться к животным уважительно, а «пихать лосю телефон в морду» — это непозволительно. Сотрудники парка ищут семью пострадавшей и организатора экскурсии.
Туристы рассказали, что встретили лося почти сразу после выхода из машины. Егеря с ними не было — по словам сотрудников парка, там такое сопровождение не предусмотрено.