Молодого петербуржца отправили в колонию на 3,5 года. Он утверждал, что наркотики подбросили бывшие друзья

Петроградский районный суд Петербурга признал 22-летнего Льва Лурье виновным в хранении наркотиков и приговорил его к реальному сроку. Молодой человек настаивал, что стал жертвой провокации.
Как сообщил «Фонтанке» адвокат Александр Мисанов, 30 ноября суд посчитал доказанным, что Лурье хранил без цели сбыта запрещенные вещества до своего задержания сотрудниками полиции в январе 2021 года.
«Льву назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы», — уточнил Мисанов.
Прокуратура просила 11 лет колонии. До прений Лурье предлагали признать вину, тогда бы гособвинение запрашивало 6 лет.
После ареста Лурье обвинили в попытке сбыта 233 граммов психотропного вещества — то есть в особо крупном размере. Пакеты с порошком, как считает защита, ему подбросили бывшие друзья — осужденный за наркоторговлю Даниил Пономарев и девушка Маша. Пономареву необходимо было сдать кого-то в обмен на снисхождение по своему уголовному делу.
Перед приговором прокуратура отказалась от обвинения в покушении на сбыт, оставив только хранение. Суд решил, что с размером на следствии обсчитались, и уменьшил с особо крупного на крупный.