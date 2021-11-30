Молодого петербуржца отправили в колонию на 3,5 года. Он утверждал, что наркотики подбросили бывшие друзья

Петроградский районный суд Петербурга признал 22-летнего Льва Лурье виновным в хранении наркотиков и приговорил его к реальному сроку. Молодой человек настаивал, что стал жертвой провокации.



Как сообщил «Фонтанке» адвокат Александр Мисанов, 30 ноября суд посчитал доказанным, что Лурье хранил без цели сбыта запрещенные вещества до своего задержания сотрудниками полиции в январе 2021 года.

«Льву назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы», — уточнил Мисанов.

Прокуратура просила 11 лет колонии. До прений Лурье предлагали признать вину, тогда бы гособвинение запрашивало 6 лет.