На Киевском шоссе и «Скандинавии» введут ограничения на девяти мостах из-за их технического состояния

К концу года на двух федеральных трассах в Ленинградской области ограничат движение грузовиков, а местами и скорость для всего потока на девяти мостах. Под временные меры попадут два путепровода на Киевском шоссе в районе Гатчины и еще семь — на подъезде к Выборгу и дороге «Магистральная», которые входят в состав «Скандинавии».
Как сообщает 30 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», причиной введения ограничений стало техническое состояние мостов и путепровода, определенное в результате диагностики. Соответствующие дорожные знаки планируется установить к 31 декабря 2021 года.
На дороге А-181 «Магистральная» (так называемое северное полукольцо) введут следующие ограничения:
- мост через Лемболовскую протоку на 32-м километре — ограничение скорости до 60 км/ч и ограничение движения грузовиков общей массой более 20 тонн;
- мост через реку Грузинка на 36-м километре — ограничение движения грузовиков массой более 15 тонн;
- мост через реку Авлога на 55-м километре — ограничение движения машин тяжелее 20 тонн;
- мост через реку Морье на 89-м километре — ограничение скорости до 20 км/ч и движения грузовиков общей массой свыше 20 тонн;
- мост через реку Черная на 120-м километре — ограничение скорости до 60 км/ч и движения грузовиков тяжелее 15 тонн.
На старом направлении дороги Р-23 «Петербург — Псков» через Гатчину:
- мосты через реку Веревка и ручей на 38-м километре — ограничение движения грузовиков общей массой свыше 21 тонны.
На подъездах к Выборгу:
- мост Дружбы через Западный пролив Сайменского канала на третьем километре Подъезда № 2 к Выборгу — ограничение движения грузовиков общей массой свыше 20 тонн;
- путепровод через железную дорогу на нулевом километре Подъезда № 1 к Выборгу — ограничение движения грузовиков массой более 25 тонн.
Сейчас эксплуатирующие подрядные организации разрабатывают и утверждают схемы объезда для автомобилей, масса которых будет превышать разрешенную. Информацию о маршрутах разместят на сайте ФКУ Упрдор «Северо-Запад» позднее.