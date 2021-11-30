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На Киевском шоссе и «Скандинавии» введут ограничения на девяти мостах из-за их технического состояния

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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К концу года на двух федеральных трассах в Ленинградской области ограничат движение грузовиков, а местами и скорость для всего потока на девяти мостах. Под временные меры попадут два путепровода на Киевском шоссе в районе Гатчины и еще семь — на подъезде к Выборгу и дороге «Магистральная», которые входят в состав «Скандинавии».

Как сообщает 30 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», причиной введения ограничений стало техническое состояние мостов и путепровода, определенное в результате диагностики. Соответствующие дорожные знаки планируется установить к 31 декабря 2021 года.

На дороге А-181 «Магистральная» (так называемое северное полукольцо) введут следующие ограничения:

  • мост через Лемболовскую протоку на 32-м километре — ограничение скорости до 60 км/ч и ограничение движения грузовиков общей массой более 20 тонн;
  • мост через реку Грузинка на 36-м километре — ограничение движения грузовиков массой более 15 тонн;
  • мост через реку Авлога на 55-м километре — ограничение движения машин тяжелее 20 тонн;
  • мост через реку Морье на 89-м километре — ограничение скорости до 20 км/ч и движения грузовиков общей массой свыше 20 тонн;
  • мост через реку Черная на 120-м километре — ограничение скорости до 60 км/ч и движения грузовиков тяжелее 15 тонн.

На старом направлении дороги Р-23 «Петербург — Псков» через Гатчину:

  • мосты через реку Веревка и ручей на 38-м километре — ограничение движения грузовиков общей массой свыше 21 тонны.

На подъездах к Выборгу:

  • мост Дружбы через Западный пролив Сайменского канала на третьем километре Подъезда № 2 к Выборгу — ограничение движения грузовиков общей массой свыше 20 тонн;
  • путепровод через железную дорогу на нулевом километре Подъезда № 1 к Выборгу — ограничение движения грузовиков массой более 25 тонн.

Сейчас эксплуатирующие подрядные организации разрабатывают и утверждают схемы объезда для автомобилей, масса которых будет превышать разрешенную. Информацию о маршрутах разместят на сайте ФКУ Упрдор «Северо-Запад» позднее.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (1)

муматор
зачем ремонтировать, когда можно ввести ограничения? Ноу-хау, прям.
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