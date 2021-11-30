На Киевском шоссе и «Скандинавии» введут ограничения на девяти мостах из-за их технического состояния

К концу года на двух федеральных трассах в Ленинградской области ограничат движение грузовиков, а местами и скорость для всего потока на девяти мостах. Под временные меры попадут два путепровода на Киевском шоссе в районе Гатчины и еще семь — на подъезде к Выборгу и дороге «Магистральная», которые входят в состав «Скандинавии».

Как сообщает 30 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», причиной введения ограничений стало техническое состояние мостов и путепровода, определенное в результате диагностики. Соответствующие дорожные знаки планируется установить к 31 декабря 2021 года.