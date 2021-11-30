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«Это и мой Крым». Лукашенко заявил, что считает полуостров де-юре и де-факто российским

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает Крым де-юре и де-факто российским. Об этом он заявил в интервью РИА Новости, опубликованном 30 ноября.

«Мы все понимали, что Крым де-факто – это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», – сказал он.

По словам главы государства, его уже пригласили в Крым, он намерен посетить полуостров вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым…Мы раза три об этом говорили (с Путиным). И он должен был сам определиться, когда удобнее будет время, там теплее, даже идеальное было. Я ему – когда пригласите, тогда и полетим», – отметил Лукашенко.

Также он добавил, что его приезд в Крым будет означать признание Белоруссией полуострова российской территорией. «Если президент уже туда приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят», – подчеркнул Лукашенко.

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Комментарии (2)

ДуремарСПб.
Два брата акробата,синепалый и бункерный,оба нелигитимные.
4u6uc
батька красава))) простой но крепкий))) обидно что МАЗ с дакара сняли.... даже в дакар политика проникла... ппц....
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