«Это и мой Крым». Лукашенко заявил, что считает полуостров де-юре и де-факто российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает Крым де-юре и де-факто российским. Об этом он заявил в интервью РИА Новости, опубликованном 30 ноября.



«Мы все понимали, что Крым де-факто – это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», – сказал он.



По словам главы государства, его уже пригласили в Крым, он намерен посетить полуостров вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.



«Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым…Мы раза три об этом говорили (с Путиным). И он должен был сам определиться, когда удобнее будет время, там теплее, даже идеальное было. Я ему – когда пригласите, тогда и полетим», – отметил Лукашенко.

