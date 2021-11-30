FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -6
74.89р84.82р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Два человека погибли на остановке в Рязани. На них наехал грузовик

4
Печать

В Рязани грузовик наехал на людей, ожидающих транспорта на остановке. Двое погибли, один пострадал, сообщает 30 ноября пресс-служба областного управления ГИБДД.

«Сегодня, примерно в 15:50 в г. Рязани, на Ряжском шоссе, по предварительной информации, грузовой автомобиль совершил наезд на трех пешеходов, стоящих на остановке общественного транспорта. В результате ДТП два пешехода погибли, третий пострадал. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства выясняются», — цитирует ведомство ТАСС.

По предварительным данным регионального управления МВД, 39-летний водитель грузовика Shacman пытался избежать столкновения с машиной, остановившейся перед пешеходным переходом. Сообщается, что он предположительно наехал на трех женщин, личности которых устанавливаются.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Аппаратчик мокрой классификации
А ведь, случись подобное в богопротивной гейропе - назвали бы терактом..
Zloi_prohozhiy
Проблема дегенератов на большегрузах в том, что избегая аварии, они либо на встречку почему-то прыгают, либо на тротуар, хотя надо просто бить в своей полосе и не крутить рулём полоумно
AndreyGid
чему удивляться-сегодня на парнасе в 9.00 миксер на скорости по такой каше на дороге объехал затор по встречной включая железнодорожный переезд. Видимо обдолбанный был, т.к. в здравом уме адекватный человек совершить такое не может, тем более на грузовике. Обдолбанность и безнаказанность-вот и последствия.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний