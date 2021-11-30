Два человека погибли на остановке в Рязани. На них наехал грузовик

В Рязани грузовик наехал на людей, ожидающих транспорта на остановке. Двое погибли, один пострадал, сообщает 30 ноября пресс-служба областного управления ГИБДД.
«Сегодня, примерно в 15:50 в г. Рязани, на Ряжском шоссе, по предварительной информации, грузовой автомобиль совершил наезд на трех пешеходов, стоящих на остановке общественного транспорта. В результате ДТП два пешехода погибли, третий пострадал. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства выясняются», — цитирует ведомство ТАСС.
По предварительным данным регионального управления МВД, 39-летний водитель грузовика Shacman пытался избежать столкновения с машиной, остановившейся перед пешеходным переходом. Сообщается, что он предположительно наехал на трех женщин, личности которых устанавливаются.