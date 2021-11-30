В Петропавловской крепости новая хранительница. Кошка Серафима сменила покойную Капитолину

В Петропавловскую крепость в Петербурге передали новую кошку Серафиму. Эта пушистая четвероногая хранительница сменила на посту другую — покойную Капитолину, которая добросовестно отработала там 20 лет и скончалась в сентябре этого года. Похоронили ее на Заячьем острове.



«С Капитолиной уже, конечно, простились. Она уходила от возраста, от болезни. А Серафима уже поняла, кто ее друзья здесь, хотя и неохотно идет к людям. Взрослая кошка. Поэтому ей нужно время», — рассказала «Фонтанке» научный сотрудник музея Марина Логунова.