В Петропавловской крепости новая хранительница. Кошка Серафима сменила покойную Капитолину

В Петропавловскую крепость в Петербурге передали новую кошку Серафиму. Эта пушистая четвероногая хранительница сменила на посту другую — покойную Капитолину, которая добросовестно отработала там 20 лет и скончалась в сентябре этого года. Похоронили ее на Заячьем острове.
«С Капитолиной уже, конечно, простились. Она уходила от возраста, от болезни. А Серафима уже поняла, кто ее друзья здесь, хотя и неохотно идет к людям. Взрослая кошка. Поэтому ей нужно время», — рассказала «Фонтанке» научный сотрудник музея Марина Логунова.
Теперь Музей истории Петербурга предстоит охранять Серафиме. К слову, во времена работы в Эрмитаже кошку звали Мартой, но новые хозяева решили дать ей новое, более благородное имя. Как говорится, новая жизнь, новое имя, новые мыши.