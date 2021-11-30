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Большой бульк. В Петербурге «заминировали» аквапарки, аноним сдал девочку

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Сотрудники службы безопасности петербургских аквапарков в ТРК «Питерленд» и «Родео Драйв» осматривают помещения в поисках бомбы после получения анонимки. Тревожные письма пришли около пяти часов вечера 30 ноября.

Неизвестный сообщил о том, что аквапарки заминированы, а сделала это некая девочка. Чтобы полиция не ломала голову, злоумышленник даже прикрепил ссылку на страничку в «ВКонтакте». В аккаунте нет ни единой фотографии, одни картинки с мультяшными персонажами.

Служба безопасности осматривает все своими силами и ждет сотрудников полиций. Пока об эвакуации речи не идет.

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