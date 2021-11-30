«Вызывал раскол в РПЦ». Суд отправил бывшего схимонаха Сергия в колонию

Измайловский суд Москвы отправил бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) в колонию общего режима. Экс-священник признан виновным по трем статьям УК РФ, сообщает пресс-служба СКР.
Суд 30 ноября приговорил опального духовника к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима за призывы к суициду, самоуправство и нарушение права на свободу совести и вероисповедания.
«Романов своими действиями создавал раскол в Русской православной церкви, высказывая свое мнение "о пандемии и чипировании"», — отметил судья в приговоре, пишет ТАСС.
При этом прокуратура требовала посадить Сергия на четыре года. Адвокаты Романова просили оправдать подзащитного. Сам осужденный не признал вину ни по одному из эпизодов уголовного дела.
«Я призывал не к самоубийству, а к готовности пожертвовать жизнью, к религиозному подвигу... Я сам мечтаю повторить путь Христа, иду к этому всей своей жизнью», — сказал Романов в суде.
Бывший настоятель Среднеуральского женского монастыря был задержан в ночь на 29 декабря прошлого года во время штурма храма силовиками. За несколько месяцев до этого Сергия отлучили от церкви. Проблемы у духовника начались из-за его роликов в YouTube, в которых проповеди смешивались с критикой в адрес церкви и власти из-за карантинных мер.