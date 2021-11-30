«Вызывал раскол в РПЦ». Суд отправил бывшего схимонаха Сергия в колонию

«Романов своими действиями создавал раскол в Русской православной церкви, высказывая свое мнение "о пандемии и чипировании"», — отметил судья в приговоре, пишет ТАСС .

Суд 30 ноября приговорил опального духовника к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима за призывы к суициду, самоуправство и нарушение права на свободу совести и вероисповедания.

При этом прокуратура требовала посадить Сергия на четыре года. Адвокаты Романова просили оправдать подзащитного. Сам осужденный не признал вину ни по одному из эпизодов уголовного дела.



«Я призывал не к самоубийству, а к готовности пожертвовать жизнью, к религиозному подвигу... Я сам мечтаю повторить путь Христа, иду к этому всей своей жизнью», — сказал Романов в суде.



Бывший настоятель Среднеуральского женского монастыря был задержан в ночь на 29 декабря прошлого года во время штурма храма силовиками. За несколько месяцев до этого Сергия отлучили от церкви. Проблемы у духовника начались из-за его роликов в YouTube, в которых проповеди смешивались с критикой в адрес церкви и власти из-за карантинных мер.

