Настраиваемся на интересное. Персональный роуминг для любой поездки

Чтобы телефон работал даже в самых удивительных местах и необычных ситуациях, билайн предлагает роуминг, который каждый абонент может подстроить под себя. Клиентам оператора доступны в приложении билайн пять тарифных пакетов с учетом персональных интересов, специфики отдыха и длительности путешествия (от 3 до 15 дней). Они подобраны для каждого на основе потребления и предыдущего опыта использования связи в роуминге, если таковой есть.



Абоненты могут выбрать наиболее подходящий из пакетов и подключить его заранее*. Активируется он автоматически после использования связи за границей. Если же поездку вдруг пришлось отменить — такое часто случается сейчас, — то можно вернуть деньги на счет за неиспользованный пакет. И активировать, и вернуть можно в течение 180 дней с даты приобретения*. А еще пакетом можно пользоваться даже при перемещении между странами без дополнительной платы, ведь персональный роуминг от билайн действует в более чем 140 странах.

