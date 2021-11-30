Настраиваемся на интересное. Персональный роуминг для любой поездки

Чтобы телефон работал даже в самых удивительных местах и необычных ситуациях, билайн предлагает роуминг, который каждый абонент может подстроить под себя. Клиентам оператора доступны в приложении билайн пять тарифных пакетов с учетом персональных интересов, специфики отдыха и длительности путешествия (от 3 до 15 дней). Они подобраны для каждого на основе потребления и предыдущего опыта использования связи в роуминге, если таковой есть.
Абоненты могут выбрать наиболее подходящий из пакетов и подключить его заранее*. Активируется он автоматически после использования связи за границей. Если же поездку вдруг пришлось отменить — такое часто случается сейчас, — то можно вернуть деньги на счет за неиспользованный пакет. И активировать, и вернуть можно в течение 180 дней с даты приобретения*. А еще пакетом можно пользоваться даже при перемещении между странами без дополнительной платы, ведь персональный роуминг от билайн действует в более чем 140 странах.
«У каждого из нас свои вкусы, каждый из нас любит отдыхать по-своему. Кто-то выберет активное путешествие, полное приключений и событий, которым он захочет тут же поделиться с близкими, а кто-то предпочтет тихий отдых вместе с любимыми фильмами, сериалами и книгами. Мы понимаем, что каждый наш клиент — это уникальная личность со своими потребностями и желаниями, поэтому стараемся быть полезными и предоставлять персонализированные предложения. Вместе с персональным роумингом от билайн можно провести отдых так, как хочешь и планируешь, и оставаться на связи», — отметил Александр Фетисов, вице-президент по продуктовому маркетингу билайн.
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*Услуга платная. Действует в международном роуминге в ряде стран для физлиц — абонентов билайн предоплатной системы расчётов. Несовместима с тарифами «На максимум!», «На максимум+!», «Все за 1800 + роуминг архив 03.2021» и акцией «Специальное предложение от Visa и билайн». Подробные условия, ограничения и страны, где действуют персональные пакеты, — в приложении билайн (12+).
** Возврат возможен при условии, что пакет не был активирован.