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Скотч и сердечко зеленкой не спасли. Мужчина в Лодейном Поле умер на вторые сутки после ножевого ранения

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Уголовное дело об умышленном вреде здоровью, из-за которого скончался 44-летний житель Ленобласти, возбуждено в Лодейнопольском районе. После ссоры жена погибшего получила от него подарок.

О возбуждении дела 30 ноября сообщает областной следком. Тело нашли в квартире на Октябрьском проспекте накануне. В качестве подозреваемой задержана жена погибшего.

47news приводит подробности: женщина ранила супруга во время застолья трое суток назад. Удар пришелся в спину, но медиков вызывать не стали. Рану заклеили скотчем, а вокруг ныне задержанная зеленкой нарисовала сердечко. На следующий день она даже получила от благоверного подарок. В понедельник мужчина скончался.

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Комментарии (9)

Cashmare
ну не знаю, я даже скотчем не заклеивал, само быстро затянулось ) правда через 12 часов на скорой еле успели в елизаветинскую довезти. перитонит, шок 2, и куча вражьей крови залито вместо вытекшей в полость. спасибо, что сдохнуть не дали. приятно вспомнить молодость ))
angel of death
о времена... о нравы...
265055770
Так ведь в кино всегда скотчем заклеивают. Про возможность внутреннего кровотечения зрители не в курсе.
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