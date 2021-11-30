Скотч и сердечко зеленкой не спасли. Мужчина в Лодейном Поле умер на вторые сутки после ножевого ранения

Уголовное дело об умышленном вреде здоровью, из-за которого скончался 44-летний житель Ленобласти, возбуждено в Лодейнопольском районе. После ссоры жена погибшего получила от него подарок.

О возбуждении дела 30 ноября сообщает областной следком. Тело нашли в квартире на Октябрьском проспекте накануне. В качестве подозреваемой задержана жена погибшего.

47news приводит подробности: женщина ранила супруга во время застолья трое суток назад. Удар пришелся в спину, но медиков вызывать не стали. Рану заклеили скотчем, а вокруг ныне задержанная зеленкой нарисовала сердечко. На следующий день она даже получила от благоверного подарок. В понедельник мужчина скончался.