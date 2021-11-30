Совет Федерации утвердил кандидатуру на пост прокурора Петербурга. Дело за подписью президента

По данным «Фонтанки», на пост главы надзорного органа Северной столицы утвержден первый заместитель прокурора города Виктор Мельник. Последнюю точку в кадровом решении должен поставить указ президента.



Из биографической справки на сайте органа следует, что 46-летний государственный советник юстиции 3 класса окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, а в 2002 году стал выпускником СПбГУ по специальности «Юриспруденция».



В органах прокуратуры служит с мая 2001. Служил в транспортной прокуратуре, прокуратуре Ленобласти, в 2013 году был назначен на должность прокурора Курортного района. А затем перешел в аппарат прокуратуры Санкт-Петербурга.

