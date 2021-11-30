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Совет Федерации утвердил кандидатуру на пост прокурора Петербурга. Дело за подписью президента

Верхняя палата российского парламента на заседании 30 ноября первым вопросом после утверждения повестки дня рассмотрела кандидатуры на должности прокуроров российских субъектов. Среди них был и Петербург.

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По данным «Фонтанки», на пост главы надзорного органа Северной столицы утвержден первый заместитель прокурора города Виктор Мельник. Последнюю точку в кадровом решении должен поставить указ президента.

Из биографической справки на сайте органа следует, что 46-летний государственный советник юстиции 3 класса окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, а в 2002 году стал выпускником СПбГУ по специальности «Юриспруденция».

В органах прокуратуры служит с мая 2001. Служил в транспортной прокуратуре, прокуратуре Ленобласти, в 2013 году был назначен на должность прокурора Курортного района. А затем перешел в аппарат прокуратуры Санкт-Петербурга.

Его предшественник, 65-летний Сергей Литвиненко занимал свою должность с 2011 года.

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Комментарии (3)

Xodok1
Ну явно не дурак. Вместо того чтобы рисковать жизнью защищая границы нашей необъятной Родины от невидимых подлодок НАТО поменял профессию на более безопасную и доходную....в тепле и с секретаршей...
graail
Пропал дом. Этот парень закрывает глаза на некоторые преступления, совершенные чиновниками и нелегалами в деле "Петроградец 4".
mikkola2008
Очень интересно, а сколько стоила должность? 1 или 2 млн евро?
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