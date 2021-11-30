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Петербургский суд отправил в колонию мужчину, вымогавшего у тренера СКА полтора миллиона за секс на стороне

Невский районный суд огласил приговор в отношении Александра Соломина, признанного виновным в вымогательстве полутора миллионов у женатого любовника своей бывшей. Об этом 30 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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Соломин вину признал и раскаялся. Он рассказал, что 30 октября 2019 года узнал об интимной связи своей бывшей супруги с мужчиной, которого она называла тренером хоккейной команды СКА. Найдя его номер в телефоне своей экс, Соломин позвонил ее любовнику и предложил встретиться, на что тот ответил согласием, но потом пропал. В ноябре Соломин через почтовую службу направил письмо по месту работы тренера, в котором оставил свой номер телефона и просьбу перезвонить. Мужчина пошел на шантаж, пригрозив в случае отказа связаться с женой изменника. Беседы в итоге так и не случилось.

Соломин решил не останавливаться, нашел сына своей жертвы на открытых играх СКА и дал ему бумагу с номером своего телефона. Записку он попросил передать маме, солгав, что это по поводу медстраховки. В тот же день супруга тренера позвонила и всё узнала. Её муж тоже вышел на шантажиста. Соломин был циничен и запросил полтора миллиона в обмен на неразглашение сведений, порочащих честь и достоинство. Он грозился рассказать о позоре работодателю потерпевшего. Тут последний якобы испугался и перевел Соломину 300 тысяч рублей. Оставшуюся сумму обещал передать в кафе, но этого не произошло, так как шантажиста схватила полиция.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК строгого режима.

Соломин взят под стражу в зале суда немедленно.

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Комментарии (11)

セルゲイ
Тренерам СКА не до игрового процесса. Потому и проигрываем всем подряд
Владислав М
Видимо слишком много запросил. Наверное изменщик и соблазнитель не оценивает свою репутацию и семейное благополучие в 1,5 млн.
Рогоносцу надо было не шантажировать тренера, а сообщить о своём желании подать в суд за соблазнение его супруги с компенсацией морального ущерба. Была бы совершенно законная огласка факта измены. Тогда бы тренер сам прибежал к нему с предложением компенсации морального ущерба.
Brevnault
Какие доказательства этот король шантажа собирался предъявить? Он что, с туловища своей бывшей отпечатки пальцев снял или смывы сделал?
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