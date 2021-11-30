Петербургский суд отправил в колонию мужчину, вымогавшего у тренера СКА полтора миллиона за секс на стороне

Соломин вину признал и раскаялся. Он рассказал, что 30 октября 2019 года узнал об интимной связи своей бывшей супруги с мужчиной, которого она называла тренером хоккейной команды СКА. Найдя его номер в телефоне своей экс, Соломин позвонил ее любовнику и предложил встретиться, на что тот ответил согласием, но потом пропал. В ноябре Соломин через почтовую службу направил письмо по месту работы тренера, в котором оставил свой номер телефона и просьбу перезвонить. Мужчина пошел на шантаж, пригрозив в случае отказа связаться с женой изменника. Беседы в итоге так и не случилось.

Соломин решил не останавливаться, нашел сына своей жертвы на открытых играх СКА и дал ему бумагу с номером своего телефона. Записку он попросил передать маме, солгав, что это по поводу медстраховки. В тот же день супруга тренера позвонила и всё узнала. Её муж тоже вышел на шантажиста. Соломин был циничен и запросил полтора миллиона в обмен на неразглашение сведений, порочащих честь и достоинство. Он грозился рассказать о позоре работодателю потерпевшего. Тут последний якобы испугался и перевел Соломину 300 тысяч рублей. Оставшуюся сумму обещал передать в кафе, но этого не произошло, так как шантажиста схватила полиция.



Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК строгого режима.



Соломин взят под стражу в зале суда немедленно.

