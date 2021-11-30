Рабочий сорвался при ремонте фасада полицейского главка на Суворовском

О пострадавшем на Суворовском проспекте, 52, «Фонтанке» 30 ноября сообщил читатель. Около полудня место огородили, получившего травмы рабочего не было видно, на снегу и лесах осталась кровь.
автор видео читатель «Фонтанки»
В Городской станции скорой помощи уточнили, что мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии, сейчас он находится в стационаре.
На Суворовском проспекте, 50–52, располагается управление МВД по Петербургу и области. Соседом был Арбитражный суд, но представители Фемиды съехали из здания. Дом построен в 1933–1938 годах, в 2019-м его включили в реестр памятников, в этом году приступили к реставрации фасадов по программе КГИОП.
Контракт стоимостью 32,7 млн рублей получило ООО «Возрождение Санкт-Петербурга». В компании подтвердили, что ведут работы на Суворовском проспекте, 52, и отказались от комментариев о травмированном рабочем.
«При демонтаже лесов 3 и 4 уровня упал рабочий подрядной организации. На месте работает скорая, диагностированы ушибы средней тяжести. По предварительным данным, здоровью угрозы нет», — сообщили «Фонтанке» в комитете по охране памятников Смольного.