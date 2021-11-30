Рабочий сорвался при ремонте фасада полицейского главка на Суворовском

О пострадавшем на Суворовском проспекте, 52, «Фонтанке» 30 ноября сообщил читатель. Около полудня место огородили, получившего травмы рабочего не было видно, на снегу и лесах осталась кровь.

В Городской станции скорой помощи уточнили, что мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии, сейчас он находится в стационаре.



На Суворовском проспекте, 50–52, располагается управление МВД по Петербургу и области. Соседом был Арбитражный суд, но представители Фемиды съехали из здания. Дом построен в 1933–1938 годах, в 2019-м его включили в реестр памятников, в этом году приступили к реставрации фасадов по программе КГИОП.

