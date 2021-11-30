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Рабочий сорвался при ремонте фасада полицейского главка на Суворовском

От здания полицейского главка в центре Петербурга госпитализировали мужчину. Он разбился, упав со строительных лесов.

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О пострадавшем на Суворовском проспекте, 52, «Фонтанке» 30 ноября сообщил читатель. Около полудня место огородили, получившего травмы рабочего не было видно, на снегу и лесах осталась кровь.

автор видео читатель «Фонтанки»

В Городской станции скорой помощи уточнили, что мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии, сейчас он находится в стационаре.

На Суворовском проспекте, 50–52, располагается управление МВД по Петербургу и области. Соседом был Арбитражный суд, но представители Фемиды съехали из здания. Дом построен в 1933–1938 годах, в 2019-м его включили в реестр памятников, в этом году приступили к реставрации фасадов по программе КГИОП.

Контракт стоимостью 32,7 млн рублей получило ООО «Возрождение Санкт-Петербурга». В компании подтвердили, что ведут работы на Суворовском проспекте, 52, и отказались от комментариев о травмированном рабочем.

«При демонтаже лесов 3 и 4 уровня упал рабочий подрядной организации. На месте работает скорая, диагностированы ушибы средней тяжести. По предварительным данным, здоровью угрозы нет», — сообщили «Фонтанке» в комитете по охране памятников Смольного.

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Комментарии (1)

Als
"диагностированы ушибы средней тяжести, здоровью угрозы нет" Это как, простите?
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