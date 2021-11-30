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В России запустили интернет-портал по вопросам обеспечения бесплатными лекарствами

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В России для пациентов, которые имеют право на получение бесплатных лекарств, запустили информационный портал «Право на здоровье». Об этом сообщает издание «Такие дела».

На портале работает виртуальный ассистент — чат-бот, способный быстро определить раздел сайта, который поможет ответить на основные вопросы, касающиеся получения препаратов и необходимых для этого действий.

Также каждый посетитель может пройти тест, позволяющий узнать, есть ли у него право на бесплатные лекарства и какие именно, и получить доступную для скачивания памятку об основаниях для получения необходимой лекарственной терапии.

На портале собрана актуальная информация о работе врачебных комиссий, регулирующих назначение препаратов, о федеральных клиниках, которые оказывают высокотехнологичную помощь, сведения о порядке оформления инвалидности.

Кроме того, в специальном разделе собраны контакты и информация о пациентских организациях — сообществах, которые защищают интересы пациентов с определенными заболеваниями.

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