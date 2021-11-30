В Петербурге задержали международного похитителя советского наследия

Петербургская полиция нашла в Адмиралтейском районе города белорусскую «пропажу», объявленную в межгосударственный розыск.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 ноября, 32-летний гражданин Белоруссии не разминулся с оперативниками уголовного розыска накануне днём у гостиницы на проспекте Римского-Корсакова, 5–7. Опергруппа остановила мужчину, зная, что его возвращения ждут коллеги из Гомеля.



В немилость местных правоохранителей он впал по делу о краже. Согласно материалам, в апреле, накануне своего дня рождения, горожанин вовсю отмечал в Гомеле, а подарком сделал пакет с деньгами, захваченный из комнаты женщины в коммуналке. Монеты различного номинала времён СССР в российских рублях оценили почти в 30 тысяч.

