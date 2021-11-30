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В Петербурге задержали международного похитителя советского наследия

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Петербургская полиция нашла в Адмиралтейском районе города белорусскую «пропажу», объявленную в межгосударственный розыск.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 ноября, 32-летний гражданин Белоруссии не разминулся с оперативниками уголовного розыска накануне днём у гостиницы на проспекте Римского-Корсакова, 5–7. Опергруппа остановила мужчину, зная, что его возвращения ждут коллеги из Гомеля.

В немилость местных правоохранителей он впал по делу о краже. Согласно материалам, в апреле, накануне своего дня рождения, горожанин вовсю отмечал в Гомеле, а подарком сделал пакет с деньгами, захваченный из комнаты женщины в коммуналке. Монеты различного номинала времён СССР в российских рублях оценили почти в 30 тысяч.

Уголовное дело возбудили в августе, меру пресечения не избирали, и вскоре фигурант перестал выходить на связь. В октябре его объявили в межгосударственный розыск.

Иностранца доставили в отдел полиции Адмиралтейского района и уже связались с милицией в Гомеле.

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Комментарии (3)

264086011
=Монеты различного номинала времён СССР в российских рублях оценили почти в 30 тысяч.=
Оценка в 30к тугриков ?
perrkele_sattana
Очень бы хотелось узнать методику оценки. А то у меня совкового железа - хоть в металлолом сдавай (готов оплатить ими ипотеку)
VVM1962
А из-за монет ли задержали??????
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