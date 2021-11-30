В России предложили отменить НДС для товаров с истекающим сроком годности, которые отдают на благотворительность

В Минфине РФ и Федеральной налоговой службе прорабатывают вопрос об отмене НДС для товаров с истекающим сроком годности, которые отдают на благотворительность. В перспективе это может позволить увеличит количество бесплатной еды для малоимущих и уменьшить количество отходов.
Как сообщают 30 ноября «Известия», инициатива принадлежит автономной некоммерческой организации «Фудшеринг». Она предложила внести поправки в
Согласно действующему законодательству, компании, участвующие в благотворительной деятельности, вынуждены платить налог до
По данным издания, идею уже поддержали в Минпромторге. В Минэкономразвития же полагают, что данную меру следует распространить не только на продукты питания, но и на другие товары первой необходимости. Уже поддержали инициативу также торговые сети «Магнит», X5 Group, «Метро» и «Азбука вкуса».