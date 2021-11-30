В России предложили отменить НДС для товаров с истекающим сроком годности, которые отдают на благотворительность

В Минфине РФ и Федеральной налоговой службе прорабатывают вопрос об отмене НДС для товаров с истекающим сроком годности, которые отдают на благотворительность. В перспективе это может позволить увеличит количество бесплатной еды для малоимущих и уменьшить количество отходов.



Как сообщают 30 ноября «Известия», инициатива принадлежит автономной некоммерческой организации «Фудшеринг». Она предложила внести поправки в ст. 170 Налогового кодекса РФ и снять с компаний обязанность восстанавливать НДС для товаров с истекающим сроком годности (от суток до четырех до его окончания), в случае если такие товары будут безвозмездно передавать нуждающимся (фуд-шеринг).

