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В России предложили отменить НДС для товаров с истекающим сроком годности, которые отдают на благотворительность

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В Минфине РФ и Федеральной налоговой службе прорабатывают вопрос об отмене НДС для товаров с истекающим сроком годности, которые отдают на благотворительность. В перспективе это может позволить увеличит количество бесплатной еды для малоимущих и уменьшить количество отходов.

Как сообщают 30 ноября «Известия», инициатива принадлежит автономной некоммерческой организации «Фудшеринг». Она предложила внести поправки в ст. 170 Налогового кодекса РФ и снять с компаний обязанность восстанавливать НДС для товаров с истекающим сроком годности (от суток до четырех до его окончания), в случае если такие товары будут безвозмездно передавать нуждающимся (фуд-шеринг).

Согласно действующему законодательству, компании, участвующие в благотворительной деятельности, вынуждены платить налог до 20 % от стоимости продукции. Участие в фуд-шеринге, по словам авторов инициативы, обходится ретейлу дороже, чем отправка еды на свалки. В итоге ежегодно на полигоны отгружаются тонны еды. Если же освободить от НДС продукцию, которую отправляют на благотворительность, то каждый год можно будет спасать не менее 1 млн тонн еды — этого достаточно, чтобы помочь 18 миллионам нуждающихся, подчеркнули в организации.

По данным издания, идею уже поддержали в Минпромторге. В Минэкономразвития же полагают, что данную меру следует распространить не только на продукты питания, но и на другие товары первой необходимости. Уже поддержали инициативу также торговые сети «Магнит», X5 Group, «Метро» и «Азбука вкуса».

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Комментарии (3)

O-o!
ну-ну..
Меня, как истинного ПАТРИОТА своей Родины (не путать с ПУТриотом!!!!) оскорбляет до глубины души уничтожение тракторами и сжигание так называемой санкционки, которое особенно чудовищно выглядит в перенесшем блокаду и голодную смерть Петербурге!!!
Еще сильно оскорбляет отсутствие НОРМАЛЬНОГО, АДЕКВАТНОГО закона о благотворительности в нашей нищей для ее жителей стране (исключая власть)!
Отмените хоть НДС...
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