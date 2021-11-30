Театр «На Литейном» покажет «Звезды в черной дыре» на лестничной площадке

30 ноября в театре «На Литейном» состоится премьера спектакля «Звезды в черной дыре». Драматург Вероника Вельт написала эту пьесу в прошлом году и впервые ее прочитали на XVII Всероссийском театральном фестивале «Пять вечеров» им. А.М. Володина в этом году.

Герои «Звезд» живут в доме, который подлежит расселению по причине аварийного состояния. Единственным и пока еще объединяющим местом становится лестничная площадка, где говорят за жизнь, сплетничают, философствуют, размышляя о своем предназначении, делятся страхами и сомнениями. Разумеется, каждый грезит о лучшей участи и верит что когда-нибудь так и будет. Даже если для этого ничего не делать. Но однажды случается экстраординарное событие, переворачивающее жизни и судьбы буквально всех: в одной из стен пространства коллективных посиделок непостижимым образом появляется черная дыра.

Режиссёр Иван Рябенко о спектакле: ««Звёзды в чёрной дыре» — попытка разобраться во внутреннем мире человека. Есть ли в каждом из нас место для другого, неожиданного, неизвестного? И какая будет реакция при встрече с чем-то новым и неизведанным? Эта история о маленьких взрослых, которые немного потерялись в нашем мире. А ещё они слишком давно не смотрели на звёзды».



Художник Кирилл Земцов воссоздал на сцене лестничную клетку из тех, что можно увидеть в домах спальных районов, и воспроизвел узнаваемый антураж жилища рядового российского гражданина. Костюмы для персонажей разрабатывала модельер Нина Штеренберг, не первый раз сотрудничающая с театром «На Литейном».



В постановке заняты Николай Краснопёров, Александра Жарова, Елена Ложкина, Максим Зауторов, Павел Путрик, Светлана Шаврова.



Начало в 19.00.



16+



Наталия Эфендиева

