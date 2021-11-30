Битва нейросетей. Бонч провел чемпионат, где сражался искусственный интеллект

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Почему чемпионат — событие для Петербурга

Искусственный интеллект — один из драйверов развития современной экономики. «Кто владеет технологиями, владеет миром», — так можно было бы переиначить знаменитую крылатую фразу. Это ответ на вопрос, зачем в Петербурге решили провести столь масштабное соревнование среди юных разработчиков нейросетей. Даже для «продвинутого» в инновационном плане города на Неве чемпионат стал знаковым событием — это подтвердила поддержка мероприятия правительством региона.



Первый SPb AI Champ’21 проходил с 20 сентября по 18 ноября 2021 года. Его организатором стал знаменитый Бонч — государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Это не только один из лидеров среди технических вузов России, но и кузница IT-кадров. В его структуре есть лаборатории Интернета вещей и Искусственного интеллекта в сфере связи, где изучают применение инновационных технологий в телевидении, радио, сотовой связи. Исследования вуза не ограничиваются теорией — они имеют практическое значение для рынка телекома.

Участие Бонча позволило провести чемпионат по искусственному интеллекту в широкой академической среде. Виртуальные битвы происходили на специально разработанной соцсетью VK платформе All cups. Благодаря авторитету организаторов в баттле удалось собрать юных программистов из разных регионов России: Петербурга, Москвы, Мурманска, Ижевска, Астрахани, Воронежа, Орла, Кирова, Красноярска, Омска, Волгограда, Перми, Владивостока и т. д. Два участника представляли Белоруссию и Грузию. Общее количество поступивших заявок превысило четыре тысячи, из них треть — от школьников.



SPb AI Champ’21 Поделиться Поделиться







«Санкт-Петербург — один из мировых лидеров по развитию высоких технологий, — отметил «цифровой» вице-губернатор города Станислав Казарин. — У нас есть IT-компании, которые делают абсолютно конкурентоспособные продукты, продают их — в том числе, за рубеж. И для нас было важным, чтобы Петербург зафиксировал свое первенство не только в разработке алгоритмов, но и в подготовке кадров. Чемпионат состоялся, спасибо команде университета Бонч-Бруевича. В будущем году, надеемся, он станет международным».

Искусственный интеллект в жизни мегаполиса

Искусственный интеллект — способность цифровых систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. Умные камеры, голосовые помощники, системы распознавания лиц — все это результаты работы нейросети. Она, конечно, не заменит человека, но помочь ему может, причем практически в любой области. Скажем, сегодня 86% заявок петербуржцев по телефону «122» обрабатывает именно искусственный интеллект. И большинство звонящих даже не догадывается, что с ними разговаривает робот.



Еще несколько примеров из жизни нашего города. Группа компаний ЦРТ разработала решение, которое позволяет врачу не записывать протокол обследования, а надиктовывать. Интеллектуальная система с высокой точностью распознает термины и позволяет заполнять медицинские документы голосом. Это экономит до 20% рабочего времени специалиста на оформление протоколов. Еще одно из востребованных решений — система идентификации лиц, которая работает по всей стране: более 100 транспортных объектах, более 20 спортивных (в том числе — на Крестовском острове в Петербурге), в 11 городах помогает реализовывать концепции «Безопасный город» и Smart city. Всего ГК ЦРТ реализовала более 5000 AI-проектов по всему миру. А Группе компаний «Росохрана» принадлежит авторство системы контроля передвижения автотранспорта, которая помогает в том числе спецслужбам Петербурга. Эта же структура разработала технологию оплаты питания и доступа в школы, которая позволяет контролировать посещаемость и анализировать рационы в школьных столовых, а то и корректировать их при необходимости.



ГК ЦРТ и «Росохрана» стали технологическими партнерами чемпионата SPb AI Champ’21. Событие также поддержали ПАО «Газпромнефть», Ассоциация «Искусственный интеллект в промышленности», Банк ВТБ.



SPb AI Champ’21 Поделиться Поделиться







Генеральный директор ГК ЦРТ Дмитрий Дырмовский отметил, что в Петербурге можно приобщиться не только к особой культуре, но и к передовым технологиям, которые представляют город и страну на глобальном рынке.

«Сегодня ИИ помогает решать критически важные задачи, — отметил эксперт.— Освобождает медицинских специалистов от рутины — позволяет заполнять протоколы голосом. Совершенствует государственные и бизнес-сервисы, улучшая клиентский опыт, и шире — делает жизнь безопаснее и комфортнее в масштабе городов и стран. Петербургский R&D достойно представляет город и страну на международном рынке и продолжит развитие. Ответ на новые вызовы зависит от синергии государства, ученых, технологических компаний, университетов, и, конечно, студентов. Предстоит интересная совместная работа!»

«Мы участвуем в чемпионате ради популяризации искусственного интеллекта среди студентов и школьников, которые в будущем, надеюсь, станут сотрудниками нашей компании, — поделился руководитель ГК «Росохрана» Андрей Афанасьев. — Отметили для себя фамилии победителей — наши кадровые подразделения будут очень внимательно следить за их образовательной траекторией».



Как нейросети боролись за победу

Чемпионат SPb AI Champ’21 не зря называется открытым. К участию допускали всех желающих — неважно, какие у них были знания и оценки. В ходе первого ознакомительного раунда искусственный интеллект мог создать даже тот, у кого не было опыта в построении нейросети, но очень хотелось попробовать. В этом юным программистам помогали наставники. Всего в ходе ознакомительного этапа состоялось 82 000 тренировочных игр.

В квалификационном раунде встретились те, кто претендовал на получение призов (а фонд чемпионата, к слову, был солидным — 2 250 000 рублей). Участники технологического баттла создавали нейросети, которые соревновались с разработками соперников, решая поставленные задачи. Причем юным программистам приходилось корректировать стратегии, изменять программные коды и действовать в постоянно усложняющихся условиях. Внешне это напоминало обыкновенную компьютерную игру про космическое пространство, где участники боролись за ресурсы, воевали, что-то производили.



Итогом второго этапа стал топ-60 участников, чьи алгоритмы были признаны сильнейшими.

В полуфинале каждый бился уже не сам за себя: с этого этапа соревнование стало командным. Группировались по трое: 16 команд студентов и 9 — школьников. Объединялись не только по принципу «мой вуз»/«моя школа». Многие капитаны «взяли на борт» тех, с кем познакомились уже во время игры. К слову, участники выбирали не только товарищей по игре, но и язык программирования. Предпочтения оказались такими: NodeJS 16 (1 место), Python 3.9 (2 место), C++ 20 и Java 17 (3 место).

В чемпионате не было жюри — чей алгоритм набрал больше очков, тот и победил. Оценка результатов работы команд была объективной, потому что происходила в автоматическом режиме. В результате в финал попали по шесть команд от обоих возрастных категорий.

«Наши ожидания были превышены, — признался проректор СПбГУТ по цифровой трансформации Антон Зарубин. — Ребята молодцы, они показали отличный уровень подготовки. Причем школьники-победители соревновались практически на уровне студентов».



Команда AI DUNGEON S(P)ACE MASTERS Поделиться Поделиться







Кто выиграл 600 000

Студенты

1 место. AI DUNGEON S(P)ACE MASTERS: Алексей Костюченко, Милана Кондакова (оба — МГТУ им. Баумана), Всеволод Суворов (Южный федеральный университет). 600 000 рублей

2 место. Oolong: Артур Еремов, Иван Киселев, Матвей Абрамов (все — университет Иннополис). 420 000 рублей

3 место. Unnamed: Алексей Чулков (ИТМО), Егор Сергеев (Высшая школа экономики), Максим Терехов (Военно-космическая академия им. Можайского). 240 000 рублей.

Школьники

1 место. DedLine: Арсений Сураев (школа №16 г. Электросталь), Егор Королев (Санкт-Петербург), Кирилл Пупков (г. Пермь). 300 000 рублей

2 место. Трое из тридцатки: Дмитрий Ремпель (г. Томск), Леонид Михайлов, Сергей Захаров (Губернаторский физмат лицей №30, г. Санкт-Петербург). 210 000 рублей

3 место. 179 NaVi: Антон Черный, Илья Бурков, Илья Кондаков (все — г. Москва). 120 000 рублей

«Мы сидели днями и ночами, просто сутки тратили на это дело, — рассказал на церемонии награждения капитан победившей команды студентов Алексей Костюченко. — Было очень интересно и действительно круто».

На вопрос, приносит ли счастье девушка в команде, капитан парировал: «Не только счастье, она еще и баги фиксит». Как позже признались ребята, именно Милана увидела «Вконтакте» объявление о чемпионате и организовала друзей. К слову, студентка из Бауманки была не единственной девушкой не только на соревнованиях, но и в финале.



SPb AI Champ’21 Поделиться Поделиться







Победителям — не только слава и почет. Классные кейсы в портфолио, внимание будущих работодателей, первый гонорар — и не маленький — тоже в их «копилке». SPb AI Champ’21 действительно стал вехой для петербургской высшей школы и профессиональной отрасли.

«Технологии искусственного интеллекта — реальность 21 века, — подвел итог ректор университета телекоммуникаций Сергей Бачевский. — От того, какими они будут и кто с ними работает, зависит качество нашей жизни. Для нас как университета проведение чемпионата по ИИ — это вклад в подготовку программистов завтрашнего дня».

А впереди — SPb AI Champ’22. Будущим компьютерным гениям — приготовиться.

Материал подготовлен специально для Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

Фотографии предоставлены пресс-службой Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича