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Битва нейросетей. Бонч провел чемпионат, где сражался искусственный интеллект

Нейросети сегодня способны создать даже школьники или студенты. И не просто создать, а обучить, чтобы решать сложные задачи. Это доказал Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по искусственному интеллекту. В нем приняли участие больше четырех тысяч участников со всей России — будущие звезды IT-сферы. «Фонтанка» наблюдала за происходящим и удивлялась.

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stock.adobe.com
stock.adobe.com
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Почему чемпионат — событие для Петербурга

Искусственный интеллект — один из драйверов развития современной экономики. «Кто владеет технологиями, владеет миром», — так можно было бы переиначить знаменитую крылатую фразу. Это ответ на вопрос, зачем в Петербурге решили провести столь масштабное соревнование среди юных разработчиков нейросетей. Даже для «продвинутого» в инновационном плане города на Неве чемпионат стал знаковым событием — это подтвердила поддержка мероприятия правительством региона.

Первый SPb AI Champ’21 проходил с 20 сентября по 18 ноября 2021 года. Его организатором стал знаменитый Бонч — государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Это не только один из лидеров среди технических вузов России, но и кузница IT-кадров. В его структуре есть лаборатории Интернета вещей и Искусственного интеллекта в сфере связи, где изучают применение инновационных технологий в телевидении, радио, сотовой связи. Исследования вуза не ограничиваются теорией — они имеют практическое значение для рынка телекома.

Участие Бонча позволило провести чемпионат по искусственному интеллекту в широкой академической среде. Виртуальные битвы происходили на специально разработанной соцсетью VK платформе All cups. Благодаря авторитету организаторов в баттле удалось собрать юных программистов из разных регионов России: Петербурга, Москвы, Мурманска, Ижевска, Астрахани, Воронежа, Орла, Кирова, Красноярска, Омска, Волгограда, Перми, Владивостока и т. д. Два участника представляли Белоруссию и Грузию. Общее количество поступивших заявок превысило четыре тысячи, из них треть — от школьников.

SPb AI Champ’21
SPb AI Champ’21
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«Санкт-Петербург — один из мировых лидеров по развитию высоких технологий, — отметил «цифровой» вице-губернатор города Станислав Казарин. — У нас есть IT-компании, которые делают абсолютно конкурентоспособные продукты, продают их — в том числе, за рубеж. И для нас было важным, чтобы Петербург зафиксировал свое первенство не только в разработке алгоритмов, но и в подготовке кадров. Чемпионат состоялся, спасибо команде университета Бонч-Бруевича. В будущем году, надеемся, он станет международным».

Искусственный интеллект в жизни мегаполиса

Искусственный интеллект — способность цифровых систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. Умные камеры, голосовые помощники, системы распознавания лиц — все это результаты работы нейросети. Она, конечно, не заменит человека, но помочь ему может, причем практически в любой области. Скажем, сегодня 86% заявок петербуржцев по телефону «122» обрабатывает именно искусственный интеллект. И большинство звонящих даже не догадывается, что с ними разговаривает робот.

Еще несколько примеров из жизни нашего города. Группа компаний ЦРТ разработала решение, которое позволяет врачу не записывать протокол обследования, а надиктовывать. Интеллектуальная система с высокой точностью распознает термины и позволяет заполнять медицинские документы голосом. Это экономит до 20% рабочего времени специалиста на оформление протоколов. Еще одно из востребованных решений — система идентификации лиц, которая работает по всей стране: более 100 транспортных объектах, более 20 спортивных (в том числе — на Крестовском острове в Петербурге), в 11 городах помогает реализовывать концепции «Безопасный город» и Smart city. Всего ГК ЦРТ реализовала более 5000 AI-проектов по всему миру.

А Группе компаний «Росохрана» принадлежит авторство системы контроля передвижения автотранспорта, которая помогает в том числе спецслужбам Петербурга. Эта же структура разработала технологию оплаты питания и доступа в школы, которая позволяет контролировать посещаемость и анализировать рационы в школьных столовых, а то и корректировать их при необходимости.

ГК ЦРТ и «Росохрана» стали технологическими партнерами чемпионата SPb AI Champ’21. Событие также поддержали ПАО «Газпромнефть», Ассоциация «Искусственный интеллект в промышленности», Банк ВТБ.

SPb AI Champ’21
SPb AI Champ’21
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Генеральный директор ГК ЦРТ Дмитрий Дырмовский отметил, что в Петербурге можно приобщиться не только к особой культуре, но и к передовым технологиям, которые представляют город и страну на глобальном рынке.

«Сегодня ИИ помогает решать критически важные задачи, — отметил эксперт.— Освобождает медицинских специалистов от рутины — позволяет заполнять протоколы голосом. Совершенствует государственные и бизнес-сервисы, улучшая клиентский опыт, и шире — делает жизнь безопаснее и комфортнее в масштабе городов и стран. Петербургский R&D достойно представляет город и страну на международном рынке и продолжит развитие. Ответ на новые вызовы зависит от синергии государства, ученых, технологических компаний, университетов, и, конечно, студентов. Предстоит интересная совместная работа!»

«Мы участвуем в чемпионате ради популяризации искусственного интеллекта среди студентов и школьников, которые в будущем, надеюсь, станут сотрудниками нашей компании, — поделился руководитель ГК «Росохрана» Андрей Афанасьев. — Отметили для себя фамилии победителей — наши кадровые подразделения будут очень внимательно следить за их образовательной траекторией».

Как нейросети боролись за победу

Чемпионат SPb AI Champ’21 не зря называется открытым. К участию допускали всех желающих — неважно, какие у них были знания и оценки. В ходе первого ознакомительного раунда искусственный интеллект мог создать даже тот, у кого не было опыта в построении нейросети, но очень хотелось попробовать. В этом юным программистам помогали наставники. Всего в ходе ознакомительного этапа состоялось 82 000 тренировочных игр.

В квалификационном раунде встретились те, кто претендовал на получение призов (а фонд чемпионата, к слову, был солидным — 2 250 000 рублей). Участники технологического баттла создавали нейросети, которые соревновались с разработками соперников, решая поставленные задачи. Причем юным программистам приходилось корректировать стратегии, изменять программные коды и действовать в постоянно усложняющихся условиях. Внешне это напоминало обыкновенную компьютерную игру про космическое пространство, где участники боролись за ресурсы, воевали, что-то производили.

Итогом второго этапа стал топ-60 участников, чьи алгоритмы были признаны сильнейшими.

В полуфинале каждый бился уже не сам за себя: с этого этапа соревнование стало командным. Группировались по трое: 16 команд студентов и 9 — школьников. Объединялись не только по принципу «мой вуз»/«моя школа». Многие капитаны «взяли на борт» тех, с кем познакомились уже во время игры. К слову, участники выбирали не только товарищей по игре, но и язык программирования. Предпочтения оказались такими: NodeJS 16 (1 место), Python 3.9 (2 место), C++ 20 и Java 17 (3 место).

В чемпионате не было жюри — чей алгоритм набрал больше очков, тот и победил. Оценка результатов работы команд была объективной, потому что происходила в автоматическом режиме. В результате в финал попали по шесть команд от обоих возрастных категорий.

«Наши ожидания были превышены, — признался проректор СПбГУТ по цифровой трансформации Антон Зарубин. — Ребята молодцы, они показали отличный уровень подготовки. Причем школьники-победители соревновались практически на уровне студентов».

Команда AI DUNGEON S(P)ACE MASTERS
Команда AI DUNGEON S(P)ACE MASTERS
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Кто выиграл 600 000

Студенты

1 место. AI DUNGEON S(P)ACE MASTERS: Алексей Костюченко, Милана Кондакова (оба — МГТУ им. Баумана), Всеволод Суворов (Южный федеральный университет). 600 000 рублей

2 место. Oolong: Артур Еремов, Иван Киселев, Матвей Абрамов (все — университет Иннополис). 420 000 рублей

3 место. Unnamed: Алексей Чулков (ИТМО), Егор Сергеев (Высшая школа экономики), Максим Терехов (Военно-космическая академия им. Можайского). 240 000 рублей.

Школьники

1 место. DedLine: Арсений Сураев (школа №16 г. Электросталь), Егор Королев (Санкт-Петербург), Кирилл Пупков (г. Пермь). 300 000 рублей

2 место. Трое из тридцатки: Дмитрий Ремпель (г. Томск), Леонид Михайлов, Сергей Захаров (Губернаторский физмат лицей №30, г. Санкт-Петербург). 210 000 рублей

3 место. 179 NaVi: Антон Черный, Илья Бурков, Илья Кондаков (все — г. Москва). 120 000 рублей

«Мы сидели днями и ночами, просто сутки тратили на это дело, — рассказал на церемонии награждения капитан победившей команды студентов Алексей Костюченко. — Было очень интересно и действительно круто».

На вопрос, приносит ли счастье девушка в команде, капитан парировал: «Не только счастье, она еще и баги фиксит». Как позже признались ребята, именно Милана увидела «Вконтакте» объявление о чемпионате и организовала друзей. К слову, студентка из Бауманки была не единственной девушкой не только на соревнованиях, но и в финале.

SPb AI Champ’21
SPb AI Champ’21
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Победителям — не только слава и почет. Классные кейсы в портфолио, внимание будущих работодателей, первый гонорар — и не маленький — тоже в их «копилке». SPb AI Champ’21 действительно стал вехой для петербургской высшей школы и профессиональной отрасли.

«Технологии искусственного интеллекта — реальность 21 века, — подвел итог ректор университета телекоммуникаций Сергей Бачевский. — От того, какими они будут и кто с ними работает, зависит качество нашей жизни. Для нас как университета проведение чемпионата по ИИ — это вклад в подготовку программистов завтрашнего дня».

А впереди — SPb AI Champ’22. Будущим компьютерным гениям — приготовиться.

Материал подготовлен специально для Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

Фотографии предоставлены пресс-службой Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

stock.adobe.com
stock.adobe.com
SPb AI Champ’21
SPb AI Champ’21
SPb AI Champ’21
SPb AI Champ’21
Команда AI DUNGEON S(P)ACE MASTERS
Команда AI DUNGEON S(P)ACE MASTERS
SPb AI Champ’21
SPb AI Champ’21

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