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Скончалась бывший главный редактор E1.RU Наталья Попова

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Бывший главный редактор екатеринбургского издания E1.RU и директор по развитию в Сети городских порталов Наталия Попова скончалась. Об этом стало известно 29 ноября.

Как пишет E1.RU, 42-летняя журналистка уволилась в конце октября и хотела улететь отдыхать. После 16 ноября она перестала выходить на связь.

По данным портала 66.RU, Наталия Попова вернулась в Екатеринбург 6 ноября. С 9 по 15 число с ней общались знакомые, потом приходили к ней домой, но им никто не открыл.

«Наташа была мудрой. По-настоящему мудрой, чуткой и заботливой. Это проявлялось и в работе, и в дружеском общении. Это огромная потеря, осознать которую сейчас невозможно», — поделилась Ольга Прохорова, редакционный директор Сети городских порталов.

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