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СКА уступил «Северстали» в Петербурге. У армейцев седьмое поражение в девяти матчах

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Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали». Встреча проходила в Петербурге 29 ноября.

СКА уступил со счетом 1:3. Единственный гол армейцев забил Никита Гусев на 52 минуте. У гостей отличились Адам Лишка (15 минута), Илья Хохлов (35 — в большинстве) и Андрей Алексеев (59 — в пустые ворота).

Таким образом, СКА остался на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции (43 очка), а «Северсталь» поднялась на третью строчку (46 очков). Следующий матч армейцы с Невы проведут 1 ноября в Санкт-Петербурге против минского «Динамо».

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Комментарии (2)

mavar
Беда!!!!
VKuser151346904
Сколько ска должен проиграть, чтобы тимченко понял, что ротенберг и его брагин привели ска в пропасть? Это же мрак. Не просто нет игры, нет ее проблесков!! Волков и Гусев - это катастрофа!
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