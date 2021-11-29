СКА уступил «Северстали» в Петербурге. У армейцев седьмое поражение в девяти матчах

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали». Встреча проходила в Петербурге 29 ноября.



СКА уступил со счетом 1:3. Единственный гол армейцев забил Никита Гусев на 52 минуте. У гостей отличились Адам Лишка (15 минута), Илья Хохлов (35 — в большинстве) и Андрей Алексеев (59 — в пустые ворота).

Таким образом, СКА остался на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции (43 очка), а «Северсталь» поднялась на третью строчку (46 очков). Следующий матч армейцы с Невы проведут 1 ноября в Санкт-Петербурге против минского «Динамо».