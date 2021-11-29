Районные прокуроры Петербурга пошли наверх, но в разные города

Как стало известно «Фонтанке» 29 ноября, Владимир Путин подписал указ № 678, в котором произвёл кадровые перестановки в ряде правоохранительных структур. Коснулся документ и судьбы петербургских силовиков.

Так, прокурор Кронштадтского района Александр Дуркин не только получил повышение, но и поменяет регион работы — с сегодняшнего числа он становится заместителем прокурора Екатеринбурга.

Прокурор Центрального района Петербурга Пётр Забурко, в свою очередь, согласно тому же указу, переедет в соседний район, где расположена городская прокуратура. Теперь он замглавы надзорного ведомства Северной столицы.

