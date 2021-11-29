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Районные прокуроры Петербурга пошли наверх, но в разные города

Президент России произвёл кадровые перестановки в прокуратуре Петербурга. Два районных прокурора Петербурга получили повышение.

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Как стало известно «Фонтанке» 29 ноября, Владимир Путин подписал указ № 678, в котором произвёл кадровые перестановки в ряде правоохранительных структур. Коснулся документ и судьбы петербургских силовиков.

Так, прокурор Кронштадтского района Александр Дуркин не только получил повышение, но и поменяет регион работы — с сегодняшнего числа он становится заместителем прокурора Екатеринбурга.

Прокурор Центрального района Петербурга Пётр Забурко, в свою очередь, согласно тому же указу, переедет в соседний район, где расположена городская прокуратура. Теперь он замглавы надзорного ведомства Северной столицы.

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Комментарии (3)

Kostyn
Заголовок этой новости, почему то напомнил мне песню Юрия Визбора "Турбины Ту", а именно строки -
За орденами в Душанбе
Два капитана КГБ.
angel of death
нас ещё в школе учили, что от перемены мест слагаемых уровень коррупции во власти не меняется...
alexadmin
Лучше так, чем на два метра вверх...
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