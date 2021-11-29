Вместо благодарности удар по лицу. Пьяным петербуржцем, напавшим на кондуктора за попытку его разбудить, займется полиция

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, история произошла в двигавшемся по Лиговскому проспекту трамвае №25 в седьмом часу вечера понедельника, 29 ноября. 53-летний мужчина ехал по своему обычному маршруту и, будучи пьяным, заснул. Перед нужной остановкой кондуктор решила разбудить пассажира, но вместо благодарности получила удар по лицу.

52-летняя женщина нажала тревожную кнопку, трамвай остановился. Пассажиры вытолкали дебошира на улицу, где его принял наряд Росгвардии. Разбираться с мужчиной дальше будет полиция.