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Вместо благодарности удар по лицу. Пьяным петербуржцем, напавшим на кондуктора за попытку его разбудить, займется полиция

Вечером 29 ноября кондуктор петербургского трамвая нарвалась на насилие, попытавшись разбудить нетрезвого пассажира. Справиться с нарушителем помогли свидетели, а затем передали в руки росгвардейцев.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, история произошла в двигавшемся по Лиговскому проспекту трамвае №25 в седьмом часу вечера понедельника, 29 ноября. 53-летний мужчина ехал по своему обычному маршруту и, будучи пьяным, заснул. Перед нужной остановкой кондуктор решила разбудить пассажира, но вместо благодарности получила удар по лицу.

52-летняя женщина нажала тревожную кнопку, трамвай остановился. Пассажиры вытолкали дебошира на улицу, где его принял наряд Росгвардии. Разбираться с мужчиной дальше будет полиция.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Горэлектротранса, инцидент произошел на подъезде к остановке «Курская улица». Сейчас движение на этом участке восстановлено.

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Комментарии (7)

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Давно пора шокеры выдавать кондукторам, хотя бы шокеры,вдарил шокером и сразу проснется пьянь!
Аппаратчик мокрой классификации
"женщина нажала, трамвай остановился. Пассажиры вытолкали, принял наряд Росгвардии" - с этой истории что, только мне интересно - что делали нацгвардейцы на остановке?
Дядя Бо
Огласите национальность преступника? ;-)
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