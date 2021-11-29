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Двое экс-сотрудников петербургского Водоканала отправятся в колонию за взятки

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В Петербурге по делу о взяточничестве осудили двух бывших сотрудников ГУП «Водоканал» и их сообщников. Почти 2,9 миллиона рублей обошлись им наказаниями от штрафа до 6,5 лет в колонии строгого режима, сообщает 29 ноября объединенная пресс-служба городских судов.

Один из осужденных был начальником службы экологического мониторинга управления охраны окружающей среды, а другой — инженером 2-й категории филиала предприятия «Водоотведение Санкт-Петербурга». Они стали брать взятки от организаций, заключавших с Водоканалом договоры — за оформление декларации с ложными сведениями о качестве сточных вод. Остальные фигуранты служили посредниками.

Экс-сотрудников Водоканала Московский райсуд приговорил к 5,5 и 6,5 годам в колонии строгого режима. Посредники отделались условными сроками от 4 до 4,5 лет и штрафами от 800 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч рублей.

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Комментарии (2)

260950081
А фамилии засекречены?
Аппаратчик мокрой классификации
Нужно принять закон о запрете упоминания в сми организаций, из которых "преступники" вчера уволились!!! :)))
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