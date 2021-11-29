Двое экс-сотрудников петербургского Водоканала отправятся в колонию за взятки

В Петербурге по делу о взяточничестве осудили двух бывших сотрудников ГУП «Водоканал» и их сообщников. Почти 2,9 миллиона рублей обошлись им наказаниями от штрафа до 6,5 лет в колонии строгого режима, сообщает 29 ноября объединенная пресс-служба городских судов.



Один из осужденных был начальником службы экологического мониторинга управления охраны окружающей среды, а другой — инженером 2-й категории филиала предприятия «Водоотведение Санкт-Петербурга». Они стали брать взятки от организаций, заключавших с Водоканалом договоры — за оформление декларации с ложными сведениями о качестве сточных вод. Остальные фигуранты служили посредниками.

