Двое экс-сотрудников петербургского Водоканала отправятся в колонию за взятки

В Петербурге по делу о взяточничестве осудили двух бывших сотрудников ГУП «Водоканал» и их сообщников. Почти 2,9 миллиона рублей обошлись им наказаниями от штрафа до 6,5 лет в колонии строгого режима, сообщает 29 ноября объединенная пресс-служба городских судов.
Один из осужденных был начальником службы экологического мониторинга управления охраны окружающей среды, а другой — инженером 2-й категории филиала предприятия «Водоотведение Санкт-Петербурга». Они стали брать взятки от организаций, заключавших с Водоканалом договоры — за оформление декларации с ложными сведениями о качестве сточных вод. Остальные фигуранты служили посредниками.
Экс-сотрудников Водоканала Московский райсуд приговорил к 5,5 и 6,5 годам в колонии строгого режима. Посредники отделались условными сроками от 4 до 4,5 лет и штрафами от 800 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч рублей.