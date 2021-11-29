Умер создавший «Кота Леопольда» и «Великолепного Гошу» мультипликатор Константин Романенко

Мужики вообще мало живут в последнее время ..непонятная какая то ерунда в динамике..72 года?!..че за бред..раньше дед лет 82 спокойно бегающий за тобой с ружьем от того что ты воруешь у него яблоки или еще чего..эт обычная история..а сейчас в 60 70 лет уже старики?!..нонсенс..думаю это всетаки действие окружающей среды..хоть и привлекает современный стиль жизни но окружающая среда не полезна для здоровья..удивителен еще и тот факт что никто не обращает внимания на глобальный падеж мужиков в раннем возрасте..типа так мол и надо..а когда самих коснется..то..