Умер создавший «Кота Леопольда» и «Великолепного Гошу» мультипликатор Константин Романенко

В возрасте 72 лет умер советский художник-мультипликатор Константин Романенко, известный по работе над легендарными отечественными мультфильмами «Приключения Кота Леопольда», «Бюро находок», «Великолепный Гоша», «Раз ковбой, два ковбой» и другими. Его не стало еще 18 ноября, однако информация о смерти мультипликатора появилась лишь 29 ноября.
72-летний Романенко скоропостижно скончался на своей даче: он резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Приехавшие медики констатировали смерть от разрыва аневризмы мозга.— @kpru (@kpru) November 29, 2021
«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким. pic.twitter.com/XbKf0r74eU
Как сообщает «KP.RU», Константин Романенко отдыхал с сыном на даче в деревне Труфановка в Подмосковье. Внезапно он почувствовал себя плохо, упал и потерял сознание. Прибывшим на вызов врачам скорой оставалось лишь констатировать смерть, причиной которой стал разрыв аневризмы в мозге.
Информацию о смерти мультипликатора 29 ноября подтвердил РИА Новости его коллега и друг, режиссер Сергей Капков. Он добавил, что вместе со своей женой Ксенией в последнее время Романенко выпускал детские книги, увлекался резьбой по дереву. «И последний год — либо книжки, либо на даче работал. На даче он и умер», — рассказал Капков.