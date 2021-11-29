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Умер создавший «Кота Леопольда» и «Великолепного Гошу» мультипликатор Константин Романенко

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В возрасте 72 лет умер советский художник-мультипликатор Константин Романенко, известный по работе над легендарными отечественными мультфильмами «Приключения Кота Леопольда», «Бюро находок», «Великолепный Гоша», «Раз ковбой, два ковбой» и другими. Его не стало еще 18 ноября, однако информация о смерти мультипликатора появилась лишь 29 ноября.

Как сообщает «KP.RU», Константин Романенко отдыхал с сыном на даче в деревне Труфановка в Подмосковье. Внезапно он почувствовал себя плохо, упал и потерял сознание. Прибывшим на вызов врачам скорой оставалось лишь констатировать смерть, причиной которой стал разрыв аневризмы в мозге.

Информацию о смерти мультипликатора 29 ноября подтвердил РИА Новости его коллега и друг, режиссер Сергей Капков. Он добавил, что вместе со своей женой Ксенией в последнее время Романенко выпускал детские книги, увлекался резьбой по дереву. «И последний год — либо книжки, либо на даче работал. На даче он и умер», — рассказал Капков.

Константин Романенко родился 25 января 1949 года. В 1975-м окончил курсы мультипликаторов при студии «Мульттелефильм» ТО «Экран», в 1983 году — Московское художественно-промышленное училище имени Строганова. В 1974–1982 годах — аниматор на «Мульттелефильме», в 1990–1995-х — на «Союзмультфильме».

Работал над созданием таких мультфильмов как «День рождения кота Леопольда», «Клад кота Леопольда», «Телевизор кота Леопольда», а также «Северная сказка», «Филипок», «Великолепный Гоша», «Раз ковбой, два ковбой», «Бюро находок» и другими.

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Комментарии (5)

hal9000
Мужики вообще мало живут в последнее время ..непонятная какая то ерунда в динамике..72 года?!..че за бред..раньше дед лет 82 спокойно бегающий за тобой с ружьем от того что ты воруешь у него яблоки или еще чего..эт обычная история..а сейчас в 60 70 лет уже старики?!..нонсенс..думаю это всетаки действие окружающей среды..хоть и привлекает современный стиль жизни но окружающая среда не полезна для здоровья..удивителен еще и тот факт что никто не обращает внимания на глобальный падеж мужиков в раннем возрасте..типа так мол и надо..а когда самих коснется..то..
Аппаратчик мокрой классификации
"Гошу", как раз, недавно пересматривал... Остросюжетно. Даже по нынешним временам..
kоt-obormot
«Ребята, давайте жить дружно!»©
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