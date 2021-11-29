Жители Петроградской стороны пожаловались на остывшие батареи в морозный день. Их пообещали отогреть к 7 вечера

Жители Петроградского района Петербурга пожаловались на холодные батареи в морозный день. По словам обитателей домов дореволюционной постройки, им приходится вооружаться тряпками.



«Отключена целая ветка отопления, девять домов, включая Гатчинскую, 23–25, где я живу. У нас старый фонд, и уже потекли батареи, так как они остыли», — рассказала 29 ноября читательница «Фонтанки» Елена.



Как сообщили в пресс-службе компании «Петербургтеплоэнерго», отключение отопления связано с дефектом, который обнаружили на тепловых сетях от котельной на Лахтинской, 21. На данный момент там меняют трубопровод диаметром 159 миллиметров. Окончить работы пообещали к 19 часам.

