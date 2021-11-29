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Прокуратура запросила реальный срок для бывшего схимонаха Сергия. Он не признал вину ни по одной статье

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) может угодить за решетку на несколько лет. Прокуратура запросила реальное наказание для опального священника.

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Государственный обвинитель в прениях по уголовному делу в отношении бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) просил признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом со ссылкой на пресс-службу Измайловского суда Москвы 29 ноября сообщает ТАСС.

Судебный процесс против бывшего священнослужителя закрыт для публики из-за карантинных мер. Экс-схимонаха обвиняют по трем статьям УК РФ: ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), по ст. 330 УК РФ («Самоуправство») и ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

Свою вину Сергий не признал ни по одному эпизоду.

Напомним, что бывший настоятель Среднеуральского женского монастыря был задержан в ночь на 29 декабря прошлого года во время штурма храма силовиками. За несколько месяцев до этого Сергия отлучили от церкви. Проблемы у духовника начались из-за его роликов в YouTube, в которых проповеди смешивались с критикой в адрес церкви и власти из-за карантинных мер.

По данным E1.ru, в октябре этого года силовики провели массовые обыски у сторонников Сергия. Сам монастырь признан собственностью церкви, и Сергий уже заявлял, что отказывается от него.

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Комментарии (1)

266203200
Мало просит прокурор. Пожизненное мракобесу.
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