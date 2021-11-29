Прокуратура запросила реальный срок для бывшего схимонаха Сергия. Он не признал вину ни по одной статье

Государственный обвинитель в прениях по уголовному делу в отношении бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) просил признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом со ссылкой на пресс-службу Измайловского суда Москвы 29 ноября сообщает ТАСС.
Судебный процесс против бывшего священнослужителя закрыт для публики из-за карантинных мер. Экс-схимонаха обвиняют по трем статьям УК РФ: ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), по ст. 330 УК РФ («Самоуправство») и ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).
Свою вину Сергий не признал ни по одному эпизоду.
Напомним, что бывший настоятель Среднеуральского женского монастыря был задержан в ночь на 29 декабря прошлого года во время штурма храма силовиками. За несколько месяцев до этого Сергия отлучили от церкви. Проблемы у духовника начались из-за его роликов в YouTube, в которых проповеди смешивались с критикой в адрес церкви и власти из-за карантинных мер.
По данным E1.ru, в октябре этого года силовики провели массовые обыски у сторонников Сергия. Сам монастырь признан собственностью церкви, и Сергий уже заявлял, что отказывается от него.