Прокуратура запросила реальный срок для бывшего схимонаха Сергия. Он не признал вину ни по одной статье

Государственный обвинитель в прениях по уголовному делу в отношении бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) просил признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом со ссылкой на пресс-службу Измайловского суда Москвы 29 ноября сообщает ТАСС.



Судебный процесс против бывшего священнослужителя закрыт для публики из-за карантинных мер. Экс-схимонаха обвиняют по трем статьям УК РФ: ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), по ст. 330 УК РФ («Самоуправство») и ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

