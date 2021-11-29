Жалобные истории кальянщика в клубах дыма растопили сердца двух петербурженок. Отрезвление пришло с опустевшим кошельком

Как рассказывает объединенная пресс-служба судов Петербурга, в Смольнинском суде 29 ноября мошенником объявили Евгения Ларионова. В ноябре 2019 года в кальянной «Розмарин» он обслуживал двух девушек, втерся к ним в доверие и в итоге задолжал им почти 130 тысяч рублей. Судьба исчезнувшего Евгения беспокоила барышень, они искали его дома и на работе. В беседе с начальником Ларионова выяснилось, что Евгений его якобы обокрал. Прозревшие барышни пошли в полицию, утратив к кальянщику всякое доверие.

Полиция его нашла. Со слов Евгения выходило, что жизнь его полна горестных событий — начиная со смерти отца и судимости матери, вплоть до того, что он и сам в СИЗО.

Дело передали в суд год назад, и только сейчас оно дошло до приговора. Ларионов получил 3 года условно. Изолирован он, как следует из базы суда, не был.