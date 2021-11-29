На соискание премии общества «Знание» подано более 3 тысяч заявок

Свыше 3 тысяч заявок из 80 регионов России подано на соискание премии Российского общества «Знание». Претенденты на ее получение поборются в 15 номинациях, сообщил 29 ноября первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.



«Меня это очень радует, потому что это говорит о том, какое огромное количество людей, которые посвятили свою жизнь, тратят свое время, силы, талант на то, чтобы передавать знания подрастающему поколению», — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».



При этом Кириенко также уточнил, что 14 номинаций распределяются экспертами и почетным жюри, а одна определяется всенародным голосованием, то есть мнением слушателей.

