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На соискание премии общества «Знание» подано более 3 тысяч заявок

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Свыше 3 тысяч заявок из 80 регионов России подано на соискание премии Российского общества «Знание». Претенденты на ее получение поборются в 15 номинациях, сообщил 29 ноября первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Меня это очень радует, потому что это говорит о том, какое огромное количество людей, которые посвятили свою жизнь, тратят свое время, силы, талант на то, чтобы передавать знания подрастающему поколению», — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

При этом Кириенко также уточнил, что 14 номинаций распределяются экспертами и почетным жюри, а одна определяется всенародным голосованием, то есть мнением слушателей.

Заседание почетного жюри премии общества «Знание» проходит в понедельник, 29 ноября. В состав жюри входят государственные деятели, представители бизнеса, а также деятели науки, культуры и искусства. Они и определят лауреатов премии.

Премия учреждена Российским обществом «Знание» для признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в России.

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