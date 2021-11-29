Восьмибалльные встречи: «два одиночества» остановили трамваи на Большом Сампсониевском

Как сообщил «Фонтанке» очевидец, на Большом Сампсониевском проспекте, прямо на трамвайных путях под железнодорожным мостом, столкнулись внедорожник и легковой автомобиль. ДТП перегородило пути в обе стороны, из-за чего встала «куча трамваев».

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» рассказали, что из-за аварии движение трамваев почти полчаса было заблокировано в обе стороны. Задержка продлилась с 16:55 до 17:20. Сейчас движение восстановлено.

По данным «Яндекс.Пробок», напряженная дорожная ситуация наблюдается также на юге КАД: на внешнем кольце собрался затор от Московского шоссе до вантового моста. Плотно на Народной и Ивановской улицах, где тоже сообщают о ДТП. А вот центр города не так забит, как бывает в вечерний час пик.