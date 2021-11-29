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Медведев призвал мониторить регионы мира, откуда могут хлынуть мигранты и не допустить в России возникновение этнических анклавов

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Из-за ситуации на белорусско-польской границе зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал уделить больше внимания миграционной политике в России. Его слова приводит ТАСС 29 ноября.

Чтобы избежать кризиса, подобного белорусскому сценарию, Медведев предлагает несколько мер. Во-первых, надо следить за глобальными потоками беженцев, чтобы вовремя выявить угрозу возникновения новых миграционных волн. Также он призвал «уделять внимание диспропорциям, возникающим в связи с внутренней миграцией населения между регионами» и добавил, что нельзя допустить появление этических анклавов.

По мнению Медведева, в России за последние годы законодательное регулирование вопросов миграции стало более эффективным, однако стоит придумать еще какие-то меры, чтобы легализовать привлечение в Россию трудовых мигрантов.

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Комментарии (15)

AGP
Здрассьте, Дмитрий Анатольевич, как спалось? Какие сны видели?
А у нас бяда, вирус атакует, да хохлы насупились, а ЕС с Сонным Джо бочку катит. Это всё произошло во время Вашей летаргии.
angel of death
сами назовозили нечисти, которая теперь постоянно в хрониках происшествий мелькает, а теперь спохватились... курам на смех.... был бы я президентом - я бы наоборот в вымирающие города пригласил бы всех желающих - пусть хоть так восстановят нам потерянное от капиталистов население... у нас много сельхозполей и их должен кто-то возделывать, чтобы морковка не была по 100 рублей... шахтёры тоже нам нужны взамен безвозвратно утерянных...
161489582
А почему его сейчас это заинтересовало, когда всё произошло?!!!
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