Медведев призвал мониторить регионы мира, откуда могут хлынуть мигранты и не допустить в России возникновение этнических анклавов

Из-за ситуации на белорусско-польской границе зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал уделить больше внимания миграционной политике в России. Его слова приводит ТАСС 29 ноября.
Чтобы избежать кризиса, подобного белорусскому сценарию, Медведев предлагает несколько мер. Во-первых, надо следить за глобальными потоками беженцев, чтобы вовремя выявить угрозу возникновения новых миграционных волн. Также он призвал «уделять внимание диспропорциям, возникающим в связи с внутренней миграцией населения между регионами» и добавил, что нельзя допустить появление этических анклавов.
По мнению Медведева, в России за последние годы законодательное регулирование вопросов миграции стало более эффективным, однако стоит придумать еще какие-то меры, чтобы легализовать привлечение в Россию трудовых мигрантов.