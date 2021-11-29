Омикрон: нет высокой температуры — нет цитокинового шторма — нет высокой смертности?

автор фото Эмин Джафаров/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







— Юлия Андреевна, когда все услышали слова главы Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Монтгомери о том, что новый штамм коронавируса, названный омикроном, может стать опаснее вируса Эбола, стало страшновато. Потому что это почти то же самое, что сказать: «Мы все умрем».

— Никаких оснований для такого заявления на сегодня нет. И скорее всего, не будет. В открытых данных есть лишь информация о том, что он более заразен, чем штамм дельта, то есть распространяется еще быстрее, чем тот, который доминирует сейчас. Известен даже бесконтактный случай заражения: человек прошел без маски по коридору, по которому до него проследовал инфицированный новым штаммом коронавируса — омикроном, и заболел. Известно также, что он активно заражает молодых. Но это не говорит о том, что он стал более вирулентным (вирулентность — способность вируса вызывать заболевание или гибель, степенью вирулентности оценивается патогенность организма, в котором он поселился). Например, штамм дельта стал более контагиозным в смысле способности вызывать заболевание, но пока нет достаточных данных, чтобы называть его более смертоносным в сравнении с теми, с которыми мы уже встречались. И сомневаюсь, что они могут быть. Как мы знаем на примере самого известного респираторного вируса — гриппа, когда появляется новый штамм, он может быть смертоносен, но по мере циркулирования в популяции становится более легко распространяемым, но менее опасным для жизни. Вирус приспосабливается к тому, чтобы не наносить организму человека большого вреда (не убивать его) — ему необходимо выжить и иметь возможность распространяться. С гриппом H1N1 так и было — в 2009 году, когда он только появился, был очень вирулентным, мы это видели в статистике смертности и в исследованиях на животных. Сейчас циркулируют те же подтипы (H1N1), но найти среди них смертоносные уже невозможно — они приобрели приспособительные мутации. Может быть, то же самое произойдет и с коронавирусом.



— По каким признакам вы делаете такое предположение? По описанным симптомам? В чем их отличие от уханьского вируса или дельты?

— Самый распространенный симптом в этом случае — очень большая слабость. Но она характерна и для всех других штаммов коронавируса. Вкус и обоняние практически не пропадают. При инфицировании дельтой часто наблюдалось чихание, при омикроне его нет, при дельте — боли в горле, при омикроне оно не болит, но беспокоит сильное першение с ощущением расцарапывания.

То есть основные симптомы ковида при инфицировании штаммом омикрон: сильная слабость и першение в горле. И обратите внимание — болезнь протекает без высокой температуры у взрослых людей. А это может говорить о том, что риск развития цитокинового шторма — основной причины высокой смертности от ковида — минимален или совсем отсутствует. Это основной аргумент за то, что патогенность у этого штамма может оказаться другая. Будет ли он тоже приводить к гибели, предсказать пока невозможно: болеют разные люди по-разному. И от обычного гриппа, к сожалению, человек может умереть.



— Из-за того, что у вируса много мутаций (называют около 80 изменений в сравнении с уханьским штаммом, 32 из них — в спайк-белке), специалисты ВОЗ сомневаются в эффективности существующих вакцин и сейчас пытаются ответить на вопрос: сохранят ли они защитную функцию для омикрона, который способен из-за большого количества мутаций ее обходить? Уже дельта ее ослабила.

— Может обходить, а может и не обходить. Пока никто этого не знает. Чтобы ответить на этот вопрос, нужны исследования, они уже начались, но результаты будут получены не скоро. Поэтому ни в коем случае нельзя откладывать вакцинацию, наоборот, надо привиться как можно скорее, какой бы штамм ни приходил. Чем больше людей с иммунитетом к вирусу, тем меньше будет тяжелых случаев заболевания, даже если случается прорывная инфекция (когда вакцинированный заражается инфекцией, от которой вакцина призвана его защитить), потому что привитые будут болеть легче, чем те, кто вовсе не встречался с этим вирусом.

Сейчас уже на самом высоком уровне проводятся испытания интраназальной вакцины, а она как раз и не должна позволять вирусу проникать в организм, потому что создает иммунную защиту во входных воротах инфекции.



— Но и эта, и другие вакцины во всем мире создавались на основе другого штамма коронавируса.

— Это неважно. Существуют перекрестно-реактивные механизмы, на которые в той или иной степени действуют все вакцины, в том числе те, что вводятся через нос. Значит, возможности для новых мутаций ограничатся.

— Перекрестный иммунитет не защитил нас изначально от нового коронавируса, несмотря на то что его сезонными вариантами давно уже многие переболели.

— Ключевое слово — нового. Здесь нельзя проводить аналогию, потому что в этом случае речь идет о перекрестном иммунитете именно к новому коронавирусу SARS-CoV-2 — разным его штаммам.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

