Экс-министра образования Эстонии будут судить за катание детей в служебном авто и украденную кофеварку

Прокуратура Эстонии предъявила обвинения в мошенничестве и присвоении госсобственности бывшему министру образования и науки Майлис Репс. Об этом 29 ноября сообщает Delfi .

«Репс предъявлено обвинение в незаконном использовании топливной карточки министерства и покрытии расходов, связанных с празднованием своего дня рождения в помещениях министерства», — сообщает эстонская пресса, уточняя, что расследование началось после публикаций СМИ.

«Действующие правила являются достаточно ясными, чтобы делать различия между своими и государственными нуждами, а также во избежание перекладывания личных расходов на государство, — заявил прокурор Денис Часовских. — Правовые нормы действительны для всех, и высокая позиция в иерархии государственной службы не даёт права корыстно изгибать эти нормы — напротив, этому сопутствует повышенное ожидание общества в части показательности служащего».



Глава бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции Атс Кюбарсепп сообщил, что масштабы преступлений Репс стали известны не сразу.



«В ходе начатого делопроизводства о проступке выяснилось, что ненадлежащее использование государственного имущества происходило неоднократно и в большем размере, чем писали сначала, поэтому было основание далее расследовать этот случай в ходе уголовного производства», — отметил эстонский силовик.



«Интерфакс» уточняет, что Майлис Репс — мать-одиночка с шестью детьми. Автомобиль министерства с шофёром она использовала, чтобы возить детей в детский сад, школу и на кружки. СМИ утверждали что экс-министр брала деньги из бюджета министерства на оплату проживания с родственниками в гостинице и на покупку авиабилетов для всей семьи, а также на отмечание дня рождения в ресторане.

