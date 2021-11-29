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Экс-министра образования Эстонии будут судить за катание детей в служебном авто и украденную кофеварку

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Прокуратура Эстонии предъявила обвинения в мошенничестве и присвоении госсобственности бывшему министру образования и науки Майлис Репс. Об этом 29 ноября сообщает Delfi.

Фото: YouTube / Uued Uudised
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«Репс предъявлено обвинение в незаконном использовании топливной карточки министерства и покрытии расходов, связанных с празднованием своего дня рождения в помещениях министерства», — сообщает эстонская пресса, уточняя, что расследование началось после публикаций СМИ.

Общая сумма ущерба, который приписывают бывшему министру, — 7 500 евро.

«Действующие правила являются достаточно ясными, чтобы делать различия между своими и государственными нуждами, а также во избежание перекладывания личных расходов на государство, — заявил прокурор Денис Часовских. — Правовые нормы действительны для всех, и высокая позиция в иерархии государственной службы не даёт права корыстно изгибать эти нормы — напротив, этому сопутствует повышенное ожидание общества в части показательности служащего».

Глава бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции Атс Кюбарсепп сообщил, что масштабы преступлений Репс стали известны не сразу.

«В ходе начатого делопроизводства о проступке выяснилось, что ненадлежащее использование государственного имущества происходило неоднократно и в большем размере, чем писали сначала, поэтому было основание далее расследовать этот случай в ходе уголовного производства», — отметил эстонский силовик.

«Интерфакс» уточняет, что Майлис Репс — мать-одиночка с шестью детьми. Автомобиль министерства с шофёром она использовала, чтобы возить детей в детский сад, школу и на кружки. СМИ утверждали что экс-министр брала деньги из бюджета министерства на оплату проживания с родственниками в гостинице и на покупку авиабилетов для всей семьи, а также на отмечание дня рождения в ресторане.

«Ей также вменили, что дома она поставила кофемашину Jura, которая официально числится на балансе министерства», — пишет информагентство.

46-летняя Репс трижды возглавляла министерство образования и науки начиная с 2005 года. На фоне скандала она ушла в отставку осенью 2020 года. Репс баллотировалась в президенты Эстонии в 2016 году. Она известна как сторонник добрососедских отношений с Россией.

Фото: YouTube / Uued Uudised

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Комментарии (5)

Денеб
Эстонцы - просто дети малые по сравнению с нашими.... У нас воровство имеет космические масштабы.... Под стать державе......
Opioman
Надо было учитьс у восточных соседей — если взятки то миллиардами а не это копье
Serg_I
И за всё про всё - 7 500 евро? Как на такси в Таллине проехаться - так минимум 50 евро, а шестерых детей на машине с водителем развозить, на самолётах летать и прочее - скромненько "своему" министру насчитали!
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