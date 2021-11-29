Движение по проспекту Ветеранов ограничат до весны

Работы на коммуникациях добавят ограничений движения в нескольких районах Петербурга в конце ноября — начале декабря. В том числе, почти на четыре месяца потеснят водителей на проспекте Ветеранов.
Как сообщает 29 ноября пресс-служба государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 30 ноября по 2 декабря будет закрыт проезд по Малодетскосельскому проспекту в направлении от Московского проспекта до Батайского переулка. ООО «Еврострой-М» будет прокладывать теплосеть.
С 4 декабря ограничат движение транспорта по проспекту Ветеранов от улицы Партизана Германа до улицы Лёни Голикова. ООО «Навигатор-СБС» продолжит прокладывать там водопровод. Ограничения продлятся до 26 марта 2022 года. Помимо этого проезд будет ограничен:
- с 4 по 5 декабря — по Авангардной улице у проспекта Ветеранов;
- с 18 по 19 декабря — по проспекту Маршала Жукова у проспекта Ветеранов;
- с 12 по 13 февраля 2022 года — по улице Солдата Корзуна у проспекта Ветеранов;
- с 19 по 20 марта 2022 года — по улице Лёни Голикова у проспекта Ветеранов.