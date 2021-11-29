Движение по проспекту Ветеранов ограничат до весны

Работы на коммуникациях добавят ограничений движения в нескольких районах Петербурга в конце ноября — начале декабря. В том числе, почти на четыре месяца потеснят водителей на проспекте Ветеранов.



Как сообщает 29 ноября пресс-служба государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 30 ноября по 2 декабря будет закрыт проезд по Малодетскосельскому проспекту в направлении от Московского проспекта до Батайского переулка. ООО «Еврострой-М» будет прокладывать теплосеть.