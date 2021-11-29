В Юнтолово появится образовательный кластер СПбГАСУ на базе школы № 428

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, школа № 428 Приморского района при поддержке «Главстрой Санкт-Петербург» подписали соглашение о сотрудничестве. Они договорились о создании учебных курсов для старшеклассников, развитии их компетенций и подготовке к поступлению в вуз.



Как отмечают в «Главстрой Санкт-Петербург», соглашение станет отправной точкой в развитии учебных программ и ранней профориентации в школах, построенных компанией на Парнасе и в Юнтолово.



Руководство школы и вуза нацелены на создание специализированных мастер-классов, кейсов и воркшопов по широкому спектру направлений подготовки в вузе. В ноябре в школе пройдут первые занятия по экономике от преподавателей университета.

