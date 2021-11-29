В Юнтолово появится образовательный кластер СПбГАСУ на базе школы № 428

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, школа № 428 Приморского района при поддержке «Главстрой Санкт-Петербург» подписали соглашение о сотрудничестве. Они договорились о создании учебных курсов для старшеклассников, развитии их компетенций и подготовке к поступлению в вуз.
Как отмечают в «Главстрой Санкт-Петербург», соглашение станет отправной точкой в развитии учебных программ и ранней профориентации в школах, построенных компанией на Парнасе и в Юнтолово.
Руководство школы и вуза нацелены на создание специализированных мастер-классов, кейсов и воркшопов по широкому спектру направлений подготовки в вузе. В ноябре в школе пройдут первые занятия по экономике от преподавателей университета.
— Участников ожидает полное погружение в экономическую сферу строительного производства, — рассказала Наталья Орлова, ответственный секретарь приёмной комиссии СПбГАСУ. — Содержание кейса соотносится с одним из учебных предметов в школе № 428 и позволит старшеклассникам применить полученные знания на практике. Дальнейшие профориентационные мероприятия раскроют поступающим и другие возможности профессиональной реализации в сфере строительства, архитектуры и транспорта.
—Такая синергия дает нашим жителям-школьникам шанс выбрать учебное заведение с интересующим уклоном, получить дополнительные знания и познакомиться с вузом до поступления, — отметила Анна Лях, директор по персоналу «Главстрой Санкт-Петербург». — Сегодня помимо СПбГАСУ компания сотрудничает с такими ведущими вузами города, как Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина). Мы хотим расширить программу на новые учебные заведения, к строительству которых мы приступим уже в следующем году.
Идею развития полноценных жилых районов с образовательной инфраструктурой и сильными учебными программами заложил основатель компании — Олег Дерипаска. К настоящему моменту компания построила пять школ, а в прошлом году в «Юнтолово» открылся центр обучения детей и подростков цифровым дисциплинам «Техноспейс». В числе его задач — поддержка мультидисциплинарного образования, создание условий для непрерывного обучения, знакомство с профессиями будущего и ранняя профориентация школьников. За первый учебный год с образовательными программами центра познакомились более 500 учеников, обучение прошли 70 учащихся с 4-го по 6-й класс. Сейчас здесь разрабатывают программу «Строительство и урбанистика».