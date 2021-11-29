В Петербурге прошел форум социальных инвестиций «Родные города»

Деловая программа началась с пленарной сессии. В ней приняли участие специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова и управляющий партнер компании Ernst & Young Александр Ивлев.

В Петербурге прошел национальный форум социальных инвестиций «Родные города», главной темой которого стало партнерство для устойчивого развития регионов. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба «Газпром нефти».

Эксперты в области социального проектирования выступили на сессиях по направлениям: «Образование и наука», «Экология» и «Городской креатив», представив решения, делающие города привлекательнее для жизни. Также на форуме они поделились инструментами социальных инвестиций для реализации общественно значимых проектов.



«Социальные проекты «Газпром нефти» с 2012 года объединены в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Сегодня программа действует в 40 субъектах РФ. «Родные города» являются одним из ключевых инструментов для достижения целей компании в сфере ESG. При этом, как и в бизнесе, при реализации программы социальных инвестиций мы делаем ставку на создание партнерств — это часть нашей стратегии. Мы реализуем совместные инициативы с региональными властями, вузами, лидерами местных сообществ, что позволяет эффективно адаптировать программу к реальным потребностям конкретных территорий», — прокомментировал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.



Примером такого партнерства он назвал систему спортивных проектов «Шторм», которую разработал и реализовал чемпион мира по смешанным единоборствам омич Александр Шлеменко.

