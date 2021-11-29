В Петербурге прошел форум социальных инвестиций «Родные города»

В Петербурге прошел национальный форум социальных инвестиций «Родные города», главной темой которого стало партнерство для устойчивого развития регионов. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба «Газпром нефти».
Деловая программа началась с пленарной сессии. В ней приняли участие специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова и управляющий партнер компании Ernst & Young Александр Ивлев.
Эксперты в области социального проектирования выступили на сессиях по направлениям: «Образование и наука», «Экология» и «Городской креатив», представив решения, делающие города привлекательнее для жизни. Также на форуме они поделились инструментами социальных инвестиций для реализации общественно значимых проектов.
«Социальные проекты «Газпром нефти» с 2012 года объединены в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Сегодня программа действует в 40 субъектах РФ. «Родные города» являются одним из ключевых инструментов для достижения целей компании в сфере ESG. При этом, как и в бизнесе, при реализации программы социальных инвестиций мы делаем ставку на создание партнерств — это часть нашей стратегии. Мы реализуем совместные инициативы с региональными властями, вузами, лидерами местных сообществ, что позволяет эффективно адаптировать программу к реальным потребностям конкретных территорий», — прокомментировал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
Примером такого партнерства он назвал систему спортивных проектов «Шторм», которую разработал и реализовал чемпион мира по смешанным единоборствам омич Александр Шлеменко.
«Партнерство — основа взаимодействия в регионах. Каждый из них может использовать новые возможности, которые несёт с собой предстоящий энергопереход. Для этого, конечно, придётся серьёзно адаптировать региональную бюджетную, налоговую и тарифную политику. Но начинать необходимо с переформатирования социальной политики. Все это делается для человека, и региональные власти должны ясно понимать, какие группы населения нужно поддерживать и как именно это делать», — рассказал специальный представитель президента Анатолий Чубайс.
Форум социальных инвестиций «Родные города» проводится «Газпром нефтью» с 2014 года и за это время из корпоративного формата превратился в российскую площадку обсуждения актуальных трендов в сфере социальных инвестиций и устойчивого развития.