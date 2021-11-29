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Открытое горение на фабрике «Фанема» ликвидировали, спасатели продолжают проливку

Спасатели продолжают проливку территории в Коммунаре, где находится фабрика «Фанема». Ранее там тушили крупный пожар.

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В 11:05 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Об этом 29 ноября сообщает 47news, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Информация о крупном пожаре в Коммунаре поступила в 06:34. Предварительно, в двухэтажном кирпичном здании площадью 2000 «квадратов» загорелась мягкая кровля, локализовать огонь удалось к 7:34. К тушению привлекли 61 спасателя и 23 единицы техники.

Согласно имеющимся данным, пострадавших нет. Гатчинская прокуратура выясняет причины и обстоятельства происшествия.

Гендиректор предприятия Андрей Логачев рассказал, что возгорание произошло на складе, арендуемом компанией «Антекс». По его словам, площадь здания — три тысячи «квадратов», там хранятся текстиль и фурнитура.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

265056402
судя по сайту, там делают джут и геотекстиль. Больше не будет?
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