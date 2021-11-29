Петербуржцы просят сохранить советскую мозаику, которую решили уничтожить при капремонте

В центре Петербурга в 2022 году советское мозаичное панно может не пережить капитальный ремонт. Об этом сообщается в ответе местной жительнице в сервисе «Госуслуги. Решаем вместе», который 29 ноября на своей странице опубликовал координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров. Женщина обратилась на портал с просьбой восстановить целостность мозаичного панно, которое находится в удручающем состоянии. Ей сообщили, что ремонт фасада здания в Ковенском переулке, 12, хоть и запланирован на 2022 год, однако сохранение мозаики не предусмотрено.

«В рамках проведения ремонтных работ сохранение мозаичного панно не запланировано», — сообщается в ответе. Проект, как уточняется в нем, уже согласован с комитетом по градостроительству и архитектуре, а ремонт планируется завершить до конца следующего года. Активисты составили письмо губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой откорректировать проект ремонта фасада и учесть сохранение мозаики. «Исполненное в начале 70-х годов мозаичное панно на тему спорта было размещено по согласованию с архитекторами и художниками тех лет. Спустя 50 лет оно стало городской достопримечательностью. Считаем недопустимым его уничтожение в ходе ремонта. И рассчитываем на его сохранение», — говорится в нем.

Фото: Den / Громовский приют св. Сергия — Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 на Citywalls.ru Поделиться Поделиться







Градозащитники в социальных сетях призывают подписаться под этим обращением или написать письмо в приемную администрации Центрального района с просьбой сохранить панно.

Здание было построено в 1857 году для воспитанников Сергиевского приюта. С тех пор в нем размещались различные детские дома. В 1973 году там организовали спортивную школу Дзержинского района, а затем расположился завод «Оргтехника». В советские годы было принято оформлять брандмауэрные стены. Мозаичное панно на доме, по некоторым данным, появилось в 1970-е. Сейчас здание занимает Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 Центрального района.

