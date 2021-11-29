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Петербуржцы просят сохранить советскую мозаику, которую решили уничтожить при капремонте

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В центре Петербурга в 2022 году советское мозаичное панно может не пережить капитальный ремонт. Об этом сообщается в ответе местной жительнице в сервисе «Госуслуги. Решаем вместе», который 29 ноября на своей странице опубликовал координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.

Женщина обратилась на портал с просьбой восстановить целостность мозаичного панно, которое находится в удручающем состоянии. Ей сообщили, что ремонт фасада здания в Ковенском переулке, 12, хоть и запланирован на 2022 год, однако сохранение мозаики не предусмотрено.

«В рамках проведения ремонтных работ сохранение мозаичного панно не запланировано», — сообщается в ответе.

Проект, как уточняется в нем, уже согласован с комитетом по градостроительству и архитектуре, а ремонт планируется завершить до конца следующего года.

Активисты составили письмо губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой откорректировать проект ремонта фасада и учесть сохранение мозаики. «Исполненное в начале 70-х годов мозаичное панно на тему спорта было размещено по согласованию с архитекторами и художниками тех лет. Спустя 50 лет оно стало городской достопримечательностью. Считаем недопустимым его уничтожение в ходе ремонта. И рассчитываем на его сохранение», — говорится в нем.

Фото: Den / Громовский приют св. Сергия — Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 на Citywalls.ru
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Градозащитники в социальных сетях призывают подписаться под этим обращением или написать письмо в приемную администрации Центрального района с просьбой сохранить панно.

Здание было построено в 1857 году для воспитанников Сергиевского приюта. С тех пор в нем размещались различные детские дома. В 1973 году там организовали спортивную школу Дзержинского района, а затем расположился завод «Оргтехника». В советские годы было принято оформлять брандмауэрные стены. Мозаичное панно на доме, по некоторым данным, появилось в 1970-е. Сейчас здание занимает Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 Центрального района.

Фото: Den / Громовский приют св. Сергия — Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 на Citywalls.ru
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

odpetrograd
Т.е. напечатанные на принтере и наклеенные на стену, так называемые "граффити" "фреску" "мурал" мы будем отмывать и охранять, а монументальное произведение искусства СССР мы будем "просить сохранить"?
VKuser4069393
Оставьте! Реставрируйте! А куда смотрит ВООПиК? Где краеведы? Где, блин, экскурсоводы и волонтеры- мойщики витражей и печей? Данное мозаичное панно это произведение искусства, требующее охраны. Вот это вот требует охраны, а не ваши постеры с Достоевским, не ваши плохонькие муралы с переводом по квадратам на штукатурку фотографий, скачанных из интернета!
Pilat
Вообще то, говорят, что мальчика на пано делали с Володи Путина, когда он только пришел заниматься дзюдо.
Так что уничтожение этой мозаики тянет на статью.
Я бы на месте чиновников сто раз подумал, может быть купил билеты в Лондон заранее, и даже переехал бы туда до начала работ.
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