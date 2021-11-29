Новая цифровая культура: как мессенджеры повлияли на стиль общения россиян

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76 процентов жителей российских регионов полагают, что их коммуникации стали быстрее с появлением мессенджеров. Такие результаты показал опрос, который билайн провел среди своих абонентов с помощью сервиса «Мобильные опросы»*. 82 процента респондентов считают, что возникла новая цифровая культура общения.

Цифровой этикет: «войсы» — это вежливо

Благодаря широкому распространению общения в онлайне возникает новый цифровой этикет. Например, 54% россиян (по СЗФО — 52%) используют аудиосообщения — так называемые «войсы» — при общении в мессенджерах.



Вопреки существующему мнению о том, что отправка «войса» создает определенные неудобства для его получателя, 66% опрошенных (по СЗФО — 68%) не считают невежливым посылать аудио, даже если у отправителя есть возможность написать текст.

При этом 61% по России и 63% по СЗФО полагают, что обмен «войсами» в мессенджере не является адекватной заменой беседы по телефону. А 73% (по СЗФО — 76%) считают допустимым позвонить без предварительной договоренности об этом в мессенджере.

Звонки против чатов: пока телефон побеждает в деловом общении

С распространением смартфонов и мобильного интернета 51% респондентов в Центральном, Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах стали меньше общаться по телефону, причем это больше относится к женщинам, чем к мужчинам. В Москве доля тех, кто выбирает мессенджер, а не звонок, еще выше — 59%.

Пока телефонные разговоры остаются приоритетным способом общения для поддержания связи с коллегами. «Чаще звоню для решения рабочих вопросов, чем пишу в мессенджерах», — так ответили 53% опрошенных жителей России. Интересно, что мужчины чаще звонят деловым партнерам, а женщины предпочитают обсуждать служебные дела в чатах.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Вымпелком» Поделиться Поделиться







WhatsApp лидирует

Самым популярным мессенджером во всех регионах России, по данным опроса, стал WhatsApp. Его доля составила 80%. За ним следуют Telegram — 22%, Viber — 19%, Мессенджер VK — 15%. В СЗФО список выглядит так же, но мессенджер VK чуть популярнее Viber — 20% и 17% соответственно.

4G для нового цифрового формата общения

Чтобы клиенты могли отправлять сообщения с «тяжелыми» фотографиями, видеороликами и звуковыми файлами, совершать видеозвонки через мессенджеры и комфортно общаться с помощью мобильного интернета, билайн увеличивает мощность сети 4G. Например, в этом году компания запустила 4G в тоннелях петербургского метро. Теперь клиенты оператора могут разговаривать и выходить в интернет без перерывов на всем протяжении красной, синей и оранжевой линии, а также на зеленой линии от «Рыбацкого» до «Приморской».

* В исследовании с помощью сервиса «Мобильные опросы» приняло участие 2 470 респондентов в возрасте 18–60 лет, проживающие на территории России. Выборка контролировалась по полу, возрасту и Федеральному округу.



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