«В доступном отеле тоже должно быть чисто и уютно». Глава Минкурортов Крыма показал «убитую» гостиницу с тремя звездами и пригрозил классификаторам

Глава министерства курортов и туризма Крыма раскритиковал классификаторов, которые присвоили три звезды несоответствующему этому уровню отелю.
«Факты есть и стыдно, но больше разбирает злость как наши псевдо-эксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты 3 звезды?! Сколько стоит так ослепнуть?», - написал 29 ноября Вадим Волченко на своей странице в Facebook.
Глава Минкурортов региона опубликовал несколько «не самых страшных» фотографий, предположив, что от отдыха в такой «трёхзвёздочной гостинице» у туристов останутся отрицательные эмоции. Он пригрозил мошенникам-классификаторам административной ответственностью.
«В доступном отеле тоже должно быть чисто и уютно», – резюмировал Волченко.