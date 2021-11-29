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«В доступном отеле тоже должно быть чисто и уютно». Глава Минкурортов Крыма показал «убитую» гостиницу с тремя звездами и пригрозил классификаторам

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Глава министерства курортов и туризма Крыма раскритиковал классификаторов, которые присвоили три звезды несоответствующему этому уровню отелю.

«Факты есть и стыдно, но больше разбирает злость как наши псевдо-эксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты 3 звезды?! Сколько стоит так ослепнуть?», - написал 29 ноября Вадим Волченко на своей странице в Facebook.

Глава Минкурортов региона опубликовал несколько «не самых страшных» фотографий, предположив, что от отдыха в такой «трёхзвёздочной гостинице» у туристов останутся отрицательные эмоции. Он пригрозил мошенникам-классификаторам административной ответственностью.

«В доступном отеле тоже должно быть чисто и уютно», – резюмировал Волченко.

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Комментарии (1)

Аппаратчик мокрой классификации
И ведь спустя 7 лет даже на подлых бендеровцев не свалить. :)))
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