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В Коломне эвакуировали многоэтажку из-за гранаты на входной двери

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Жителей дома в подмосковной Коломне вывели на улицу после того, как на входной двери одной из квартир нашли гранату.

Как сообщает РИА Новости 29 ноября, РГД-5 нашли в квартире на улице Спирина после звонка одного из жителей дома. Место находки оцепили.

По данным источников агентства, граната привязана к ручке двери, а вся конструкция напоминает растяжку.

На месте сейчас работают специалисты-взрывотехники.

Сотрудники полиции устанавливают личности жильцов помещения. В самой квартире, по предварительной информации, никого нет.

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