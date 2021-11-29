В Коломне эвакуировали многоэтажку из-за гранаты на входной двери

Жителей дома в подмосковной Коломне вывели на улицу после того, как на входной двери одной из квартир нашли гранату.



Как сообщает РИА Новости 29 ноября, РГД-5 нашли в квартире на улице Спирина после звонка одного из жителей дома. Место находки оцепили.



По данным источников агентства, граната привязана к ручке двери, а вся конструкция напоминает растяжку.

На месте сейчас работают специалисты-взрывотехники.



Сотрудники полиции устанавливают личности жильцов помещения. В самой квартире, по предварительной информации, никого нет.

