Олимпийский чемпион стал новым генеральным директором ООО «СКА Арена»

В Петербурге сменился генеральный директор ООО «СКА Арена» — компании-концессионера, которая занимается строительством нового ледового дворца на проспекте Юрия Гагарина, 8. Как сообщили 29 ноября «Фонтанке» в пресс-службе организации, новым гендиректором стал Дмитрий Сватковский.
Как уточнили в компании, кадровые изменения произошли в связи с переходом к новой фазе строительства, а также в связи с необходимостью подготовки арены к мировому турниру — чемпионату мира 2023 года.
Дмитрий Сватковский родился 27 ноября 1971 года в Москве. Чемпион Олимпийских игр 2000 года по современному пятиборью. Заслуженный мастер спорта СССР. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с сентября 2018 года.
Многофункциональный комплекс «СКА Арена» строится в рамках концессионного соглашения, заключенного между Правительством Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена». Новый ледовый стадион в ранге главной площадки чемпионата мира по хоккею с шайбой примет матчи турнира, который пройдет в Северной столице в мае 2023 года.
Арена запроектирована в статусе самой большой крытой ледовой площадки в мире, на которой в целом заложена возможность проведения соревнований более чем по 20 видам спорта.