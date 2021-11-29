FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -2
75.59р84.95р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Олимпийский чемпион стал новым генеральным директором ООО «СКА Арена»

0
Печать

В Петербурге сменился генеральный директор ООО «СКА Арена» — компании-концессионера, которая занимается строительством нового ледового дворца на проспекте Юрия Гагарина, 8. Как сообщили 29 ноября «Фонтанке» в пресс-службе организации, новым гендиректором стал Дмитрий Сватковский.

Как уточнили в компании, кадровые изменения произошли в связи с переходом к новой фазе строительства, а также в связи с необходимостью подготовки арены к мировому турниру — чемпионату мира 2023 года.

Дмитрий Сватковский родился 27 ноября 1971 года в Москве. Чемпион Олимпийских игр 2000 года по современному пятиборью. Заслуженный мастер спорта СССР. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с сентября 2018 года.

Многофункциональный комплекс «СКА Арена» строится в рамках концессионного соглашения, заключенного между Правительством Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена». Новый ледовый стадион в ранге главной площадки чемпионата мира по хоккею с шайбой примет матчи турнира, который пройдет в Северной столице в мае 2023 года.

Арена запроектирована в статусе самой большой крытой ледовой площадки в мире, на которой в целом заложена возможность проведения соревнований более чем по 20 видам спорта.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний