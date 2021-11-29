Олимпийский чемпион стал новым генеральным директором ООО «СКА Арена»

В Петербурге сменился генеральный директор ООО «СКА Арена» — компании-концессионера, которая занимается строительством нового ледового дворца на проспекте Юрия Гагарина, 8. Как сообщили 29 ноября «Фонтанке» в пресс-службе организации, новым гендиректором стал Дмитрий Сватковский.



Как уточнили в компании, кадровые изменения произошли в связи с переходом к новой фазе строительства, а также в связи с необходимостью подготовки арены к мировому турниру — чемпионату мира 2023 года.

Дмитрий Сватковский родился 27 ноября 1971 года в Москве. Чемпион Олимпийских игр 2000 года по современному пятиборью. Заслуженный мастер спорта СССР. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с сентября 2018 года.