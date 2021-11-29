FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -2
75.59р84.95р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Художник и «хозяин» башни на Пяти углах заплатит соседу 20 тысяч за удары болгаркой во время драки

0
Печать

Мировой судья судебного участка № 205 Центрального района огласил приговор в отношении петербургского фотографа и художника Сергея Семкина, признанного виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом 29 ноября сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

«Фонтанка» писала об этой истории в апреле прошлого года. Тогда Семкин подрался с соседом из-за блокирования доступа на парковку. Художник заявил, что мужчина объявил войну всей творческой интеллигенции, снимающей мансарду дома с башенкой на Пяти углах. В ходе обоюдной драки Семкин нанес два удара болгаркой по голове оппоненту. Тот пустил в ход кулаки.

Обитатель башни в суде вину не признал. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев. Также суд взыскал с Семкина 20 тысяч в пользу потерпевшего.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний