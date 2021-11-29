Художник и «хозяин» башни на Пяти углах заплатит соседу 20 тысяч за удары болгаркой во время драки

Мировой судья судебного участка
«Фонтанка» писала об этой истории в апреле прошлого года. Тогда Семкин подрался с соседом из-за блокирования доступа на парковку. Художник заявил, что мужчина объявил войну всей творческой интеллигенции, снимающей мансарду дома с башенкой на Пяти углах. В ходе обоюдной драки Семкин нанес два удара болгаркой по голове оппоненту. Тот пустил в ход кулаки.
Обитатель башни в суде вину не признал. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев. Также суд взыскал с Семкина 20 тысяч в пользу потерпевшего.