В Петербурге мошенник выманил у пенсионеров более 1,7 млн рублей, копируя по телефону интонации их родственников

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве. Следствие видит преступником 33-летнего уроженца Новгородской области, который вводил в заблуждение пенсионеров старше 80 лет.



Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 29 ноября, предположительно с марта по июнь 2020 года мужчина вместе с подельниками обзванивал пожилых петербуржцев и, меняя интонацию, представлялся их близкими родственниками.



«Фигуранты уголовного дела сообщали потерпевшим вымышленную историю о том, что заболели, и в целях своевременного оказания медицинской помощи и лечения просили срочно передать им денежные средства», — объяснили в пресс-службе.

