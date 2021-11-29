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В Петербурге мошенник выманил у пенсионеров более 1,7 млн рублей, копируя по телефону интонации их родственников

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Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве. Следствие видит преступником 33-летнего уроженца Новгородской области, который вводил в заблуждение пенсионеров старше 80 лет.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 29 ноября, предположительно с марта по июнь 2020 года мужчина вместе с подельниками обзванивал пожилых петербуржцев и, меняя интонацию, представлялся их близкими родственниками.

«Фигуранты уголовного дела сообщали потерпевшим вымышленную историю о том, что заболели, и в целях своевременного оказания медицинской помощи и лечения просили срочно передать им денежные средства», — объяснили в пресс-службе.

Обвиняемый приходил к месту жительства доверившихся пенсионеров и получал нужную сумму. В итоге ему удалось выманить более 1,7 миллиона рублей у 13 пожилых граждан.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело направят в Невский районный суд.

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Комментарии (1)

Kilgore Trout
Богата мошенниками земля русская, всех мастей и рангов..
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