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Пламя в квартире на Жени Егоровой потушили. Есть погибший и пострадавшая

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Фото: скриншот видео / ГУ МЧС по Петербургу
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Квартирный пожар, разгоревшийся в многоэтажке в Выборгском районе Петербурга 29 ноября, не обошёлся без жертв. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, в 11:05 огонь в квартире на улице Жени Егоровой ликвидировали, спасатели нашли погибшего. Кроме того, при пожаре пострадала 67-летняя женщина, её госпитализировали.

ГУ МЧС по Петербургу

Из здания эвакуировали 50 человек.

Автор: Неизданное | Санкт-Петербург / vk.com

В двухкомнатной квартире выгорели 50 квадратных метров. Пожар тушили по второму из пяти номеров сложности. Сейчас ранг понижен до первого, пожарно-спасательные подразделения продолжают работу.

Сигнал о возгорании в четырнадцатиэтажном доме на улице Жени Егоровой, 4/3, поступил в ведомство незадолго до половины десятого утра. «В 9:30 был небольшой хлопок. Потом спасатели приехали. Я в дальней парадной живу, но почувствовал, как дом маленько качнуло. Выглянул — пожар, окно в одной комнате или в кухне вынесено», — рассказал «Фонтанке» один из жильцов дома.

Фото: скриншот видео / ГУ МЧС по Петербургу

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Комментарии (2)

266410437
Хлопок, дом качнуло...В доме с электроплитами? Самогонный аппарат если только.
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