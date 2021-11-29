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ВЦИОМ рассказал, что подавляющее большинство россиян счастливы

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Социологи задали россиянам простой вопрос о том, счастливы ли они. Положительно высказались 84% опрошенных.

Итоги опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения приводит 29 ноября. 49% сказали, что «скорее счастливы», еще 35 — «однозначно». В разной степени несчастны 14%, и только 2% не определились.

Основной причиной счастья россияне назвали здоровье близких, наличие семьи и детей. Для 20% дело в хорошей работе, для 10% — в наличии жилплощади, а для 8% — в достойном заработке.

Несчастные чаще всего апеллируют к плохому положению дел в стране, таких 8% среди респондентов ВЦИОМ. Также они отметили низкие зарплаты, проблемы со здоровьем, пандемию, безработицу и высокие цены. В этом блоке вопросов также есть графа «Не ощущаю себя несчастным (я счастлив(а)», так ответили 46% опрошенных.

Цифры вышли высокими, но не рекордными. Еще счастливей россияне были в 2019 году.

А вы счастливы?

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (32)

Гриб
Нужно всего лишь 20-30 секунд времени чтобы набрать в яндексе "рейтинг счастливых стран" и что же мы там увидим :75
75 Беларусь 5.534
76 Россия 5.477
77 Гонконг 5.477
А вот как выглядит первая десятка: 1 Финлян­дия 7.842
2 Дания 7.620
3 Швей­цария 7.571
4 Исландия 7.554
5 Нидер­ланды 7.464
6 Норвегия 7.392
7 Швеция 7.363
8 Люксем­бург 7.324
9 Новая Зелан­дия 7.277
10 Австрия 7.268
Вциом это примерно тоже самое что и блевада центр
266378280
Как мило...
graail
Каждое новое сообщение ВЦИОМа вызывает смех. Радостный человек не может не быть счастливым.
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