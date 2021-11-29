ВЦИОМ рассказал, что подавляющее большинство россиян счастливы

Социологи задали россиянам простой вопрос о том, счастливы ли они. Положительно высказались 84% опрошенных.



Итоги опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения приводит 29 ноября. 49% сказали, что «скорее счастливы», еще 35 — «однозначно». В разной степени несчастны 14%, и только 2% не определились.

Основной причиной счастья россияне назвали здоровье близких, наличие семьи и детей. Для 20% дело в хорошей работе, для 10% — в наличии жилплощади, а для 8% — в достойном заработке.

Несчастные чаще всего апеллируют к плохому положению дел в стране, таких 8% среди респондентов ВЦИОМ. Также они отметили низкие зарплаты, проблемы со здоровьем, пандемию, безработицу и высокие цены. В этом блоке вопросов также есть графа «Не ощущаю себя несчастным (я счастлив(а)», так ответили 46% опрошенных.