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В Невском районе полицейские выехали на наркомана в поиске закладки, а нашли мужчину с корпусом гранаты

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Эксперты исследуют сыпучее вещество, которое нашли в корпусе гранаты в Невском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 29 ноября, накануне около половины шестого вечера в единую службу спасения 112 поступил звонок от местного жителя. Он сообщал, что у дома 73 по улице Седова ходит подозрительный молодой человек и вроде бы ищет закладку с наркотиком.

Наряд полиции у указанного дома задержал 25-летнего жителя Невского района. У него в вещах сотрудники нашли корпус гранаты Ф-1. А в ней странное сыпучее вещество. Специалисты выяснили, что предмет с содержимым к категории боеприпасов и взрывных устройств не относится.

Задержанный неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с избиением человека и хранением наркотиков.

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Комментарии (1)

911112
Странное сыпучее вещество? Как определяется странность? По надписи "сахар"?
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