В Невском районе полицейские выехали на наркомана в поиске закладки, а нашли мужчину с корпусом гранаты

Эксперты исследуют сыпучее вещество, которое нашли в корпусе гранаты в Невском районе Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 29 ноября, накануне около половины шестого вечера в единую службу спасения 112 поступил звонок от местного жителя. Он сообщал, что у дома 73 по улице Седова ходит подозрительный молодой человек и вроде бы ищет закладку с наркотиком.



Наряд полиции у указанного дома задержал 25-летнего жителя Невского района. У него в вещах сотрудники нашли корпус гранаты Ф-1. А в ней странное сыпучее вещество. Специалисты выяснили, что предмет с содержимым к категории боеприпасов и взрывных устройств не относится.

