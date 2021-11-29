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Вор подобрал ключи к квартире предпринимателя на Пулковской. Ушёл в золоте на 2 миллиона

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Полиция Московского района Петербурга ищет вора, наследившего в квартире предпринимательницы. Отсутствие денег преступник компенсировал ювелирными украшениями.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 ноября, о краже 44-летняя предпринимательница сообщила в полицию два дня назад. В субботу женщина отлучилась из квартиры на Пулковской улице, 8, на три часа, а вернувшись, поняла, что в доме побывали незваные гости.

Из трёхкомнатной квартиры исчезли браслеты, кольца и серьги из золота и серебра и небольшая коллекция наручных часов Michael Kors и Jacques Lemans. Ущерб хозяйка оценила в два миллиона рублей.

Полицейские осмотрели вскрытую дверь, изъяли отпечатки и возбудили уголовное дело.

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