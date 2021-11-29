Искусственный интеллект проанализирует психологическое состояние россиян по аккаунтам в соцсетях

Власти планируют использовать искусственный интеллект для анализа психологического состояния россиян по страницам в соцсетях. Тендер на проведение соответствующих исследований объявило ФГБУ «Институт системного программирования им. В. П. Иванникова » на сайте госзакупок, пишет 29 ноября «Коммерсантъ».



По данным издания, технология психодиагностики должна помочь в борьбе с группами смерти, вовлечением граждан в террористическую деятельность и экстремизмом. Потратить на это планируют 36 млн рублей. Подрядчик должен выполнить работы до 1 сентября 2024 года.

