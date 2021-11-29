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Искусственный интеллект проанализирует психологическое состояние россиян по аккаунтам в соцсетях

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Власти планируют использовать искусственный интеллект для анализа психологического состояния россиян по страницам в соцсетях. Тендер на проведение соответствующих исследований объявило ФГБУ «Институт системного программирования им. В. П. Иванникова» на сайте госзакупок, пишет 29 ноября «Коммерсантъ».

По данным издания, технология психодиагностики должна помочь в борьбе с группами смерти, вовлечением граждан в террористическую деятельность и экстремизмом. Потратить на это планируют 36 млн рублей. Подрядчик должен выполнить работы до 1 сентября 2024 года.

Применять искусственный интеллект планируют «для оценки состояния лиц, принимающих ключевые государственные или корпоративные решения», а также «распознавания манипулятивного управления большими социальными группами, оценки творческого потенциала работников и моделирования их профессионального развития».

При этом юристы считают, что психодиагностика профилей в соцсетях может противоречить закону о персональных данных и нарушать право на тайну личной жизни. «Когда мы выкладываем фотографии в соцсетях, мы рассчитываем, что они будут интересны нашим друзьям и знакомым. Однако получается, что некое ФГБУ будет собирать ваши данные и присваивать вам «оценки личности», проводить «психологическую диагностику», цели которой непонятны», — говорит преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.

Директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александр Орехович отметил, что информация в соцсетях защищена законом о персональных данных, а на ее обработку необходимо отдельное согласие.

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Комментарии (5)

SWd
Очень нужная инициатива. Тут на днях в тиктоке людей бомбило от конденсационного следа самолета, люди всерьез уверены, что их травят химией. Как много все-таки чудес в жизни людей, не осиливших природоведение в 5м классе.
dimas062
Посмотрел закупки этого ФГУПа - пилит, только щепки летят... огромное количество конкурсов на псевдотемы, на вроде "«Разработка подходов к оценке этических аспектов применения систем искусственного интеллекта в лечебно- профилактических учреждениях»." или "разработка вопросно-ответных систем" (по-русски опросник) с ценами 30-40 млн за каждую, при этом срок размещения -23е, а срок окончания подачи заявок - 29-е, т.е. 3 рабочих дня - очевидно, что те, у кого конкурсная документация не готова-сшита-подписана успеть даже теоретически не могут.
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