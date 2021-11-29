Искусственный интеллект проанализирует психологическое состояние россиян по аккаунтам в соцсетях

Власти планируют использовать искусственный интеллект для анализа психологического состояния россиян по страницам в соцсетях. Тендер на проведение соответствующих исследований объявило ФГБУ «Институт системного программирования
По данным издания, технология психодиагностики должна помочь в борьбе с группами смерти, вовлечением граждан в террористическую деятельность и экстремизмом. Потратить на это планируют 36 млн рублей. Подрядчик должен выполнить работы до 1 сентября 2024 года.
Применять искусственный интеллект планируют «для оценки состояния лиц, принимающих ключевые государственные или корпоративные решения», а также «распознавания манипулятивного управления большими социальными группами, оценки творческого потенциала работников и моделирования их профессионального развития».
При этом юристы считают, что психодиагностика профилей в соцсетях может противоречить закону о персональных данных и нарушать право на тайну личной жизни. «Когда мы выкладываем фотографии в соцсетях, мы рассчитываем, что они будут интересны нашим друзьям и знакомым. Однако получается, что некое ФГБУ будет собирать ваши данные и присваивать вам «оценки личности», проводить «психологическую диагностику», цели которой непонятны», — говорит преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.
Директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александр Орехович отметил, что информация в соцсетях защищена законом о персональных данных, а на ее обработку необходимо отдельное согласие.