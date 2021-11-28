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Директор Louis Vuitton Вирджил Абло умер в 41 год

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Модельер и креативный директор мужской линейки одежды бренда Louis Vuitton Вирджил Абло умер в возрасте 41 года. С таким заявлением 28 ноября выступили социальные сети группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.

«LVMH, Louis Vuitton и Off-White опустошены в связи с известием о смерти Вирджила Абло в воскресенье, 28 ноября, от рака, с которым он боролся в течение нескольких лет», — говорится в сообщении.

Абло родился в США в семье эмигрантов из Ганы 30 сентября 1980 года. Он начал свою карьеру в индустрии моды в 2009 году. После завершения учебы в университете работал с одним из модных домов Fendi и рэпером Канье Уэстом. В 2012-м создал бренд одежды Off-White. В 2018-м Абло назначили художественным директором мужской линии одежды бренда Louis Vuitton.

В 2018 году он вошел в Time 100 — сотню наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Последние годы Абло боролся с сердечной ангиосаркомой, которую врачи диагностировали в 2019 году. Сам Абло принял решение не афишировать свою болезнь.

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Комментарии (1)

Policeman
И уходят Люди умевшие делать настоящие Вещи.. R/I/P/
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