Директор Louis Vuitton Вирджил Абло умер в 41 год

Модельер и креативный директор мужской линейки одежды бренда Louis Vuitton Вирджил Абло умер в возрасте 41 года. С таким заявлением 28 ноября выступили социальные сети группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.

«LVMH, Louis Vuitton и Off-White опустошены в связи с известием о смерти Вирджила Абло в воскресенье, 28 ноября, от рака, с которым он боролся в течение нескольких лет», — говорится в сообщении.



Абло родился в США в семье эмигрантов из Ганы 30 сентября 1980 года. Он начал свою карьеру в индустрии моды в 2009 году. После завершения учебы в университете работал с одним из модных домов Fendi и рэпером Канье Уэстом. В 2012-м создал бренд одежды Off-White. В 2018-м Абло назначили художественным директором мужской линии одежды бренда Louis Vuitton.

