Семак оставил Дзюбу в запасе на матч с ЦСКА

Петербуржцы выйдут на поле с первых минут в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо, Сердар Азмун.
Стартовый состав на матч #ЦСКАЗенит! 💙 pic.twitter.com/avYXvzi7c7— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 28, 2021
Запасные игроки: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данил Круговой, Данила Хотулев, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой, Даниил Кузнецов, Артем Дзюба.
«Зенит» после 15 туров лидирует с 33 очками, ЦСКА идет на шестом месте с 24 очками.