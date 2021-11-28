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Семак оставил Дзюбу в запасе на матч с ЦСКА

Футбольный клуб «Зенит» опубликовал состав на матч 16-го тура чемпионата РПЛ против ЦСКА. Встреча пройдет в Москве 28 ноября, начало в 20:00.

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Петербуржцы выйдут на поле с первых минут в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо, Сердар Азмун.

Запасные игроки: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данил Круговой, Данила Хотулев, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой, Даниил Кузнецов, Артем Дзюба.

«Зенит» после 15 туров лидирует с 33 очками, ЦСКА идет на шестом месте с 24 очками.

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Комментарии (2)

Савва Морозов
после спасения от позора от Мальмё, как-то...
iigaza
Походу Дзюбу держат на коротком поводке - могут дать 70% участия, а могут и не дать.
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